﻿Gespräch mit Onay: Letzte Generation setzt Klimaproteste aus

Die Aktivistinnen und Aktivisten der Bewegung Letzte Generation setzen ihre Proteste in Hannover für die kommenden zwei Tage aus – nach Gesprächen am Dienstag mit Vertretern der Stadt.

Hannover. Die Letzte Generation setzt ihre Proteste in der Landeshauptstadt in den kommenden zwei Tagen aus. Grund sind nach Angaben der Klimaschützenden Gespräche mit der Stadt. Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) kündigte in den sozialen Medien an, zu prüfen, in welcher Form die Landeshauptstadt die Forderung der Letzten Generation nach einem Gesellschaftsrat im Bund unterstützen kann.

„Die Landeshauptstadt Hannover könnte damit deutschlandweit die erste Stadt sein, die öffentlich die Ziele der Letzten Generation unterstützt“, heißt es nun in einer entsprechenden Mitteilung der Gruppe Letzte Generation. Die Gruppe ist in mehreren deutschen Städten aktiv und blockiert immer wieder Straßen. Dabei ruft sie die Städte auf, die Forderungen der Bewegung öffentlich zu unterstützten. Im Gegenzug würden die Proteste dann dauerhaft ausgesetzt.

Oberbürgermeister will Form der Unterstützung prüfen

An den Gesprächen am Dienstag nahmen neben Oberbürgermeister Onay auch die Ratsvorsitzende Uta Engelhardt, die Umwelt- und Wirtschaftsdezernentin Anja Ritschel und die Bundestagsabgeordnete Swantje Michaelsen (alle Grüne) teil. „Dabei signalisierte die Stadt die Möglichkeit zur Unterstützung und Zusammenarbeit in Zukunft und erarbeitet in den nächsten 48 Stunden eine Stellungnahme zu den Zielen der Gruppe“, teilt die Letzte Generation weiter mit. Daher habe man sich auf das Aussetzen der Proteste innerhalb dieser zwei Tage geeinigt.

Auf dem Instagram-Account des Oberbürgermeister heißt es zu den Gesprächen mit den Klimaschützenden, dass die aktuellen Maßnahmen nicht ausreichten, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen und es mehr Anstrengungen von allen gesellschaftlichen Akteurinnen und Akteuren bedürfe. „Deshalb prüfe ich, in welcher Form die Landeshauptstadt Hannover die Forderungen nach einem Gesellschaftsrat für Klimafragen im Bund unterstützen kann“, so der Oberbürgermeister.

Gruppe schreibt offenen Brief

Seit Anfang Februar blockiert die Gruppe Letzte Generation regelmäßig Straßen in Hannover, was zu wütenden Reaktionen von Autofahrern führte. Teils griffen diese die Aktivistinnen und Aktivisten sogar tätlich an. Die Protestler hatten sich mit einem offenen Brief an Onay gewandt. Der bot Gesprächsbereitschaft und konstruktiven Austausch an. „Ultimaten und Drohungen gegen den Rat“ akzeptiere man jedoch nicht. Auch in seinem Statement auf Instagram zu den Gesprächen schrieb er nun: „In diesem Zusammenhang habe ich deutlich gemacht, dass es neben diesen konstruktiven Gesprächen wenig Raum für die Protestformen gibt, die nicht von allen Menschen dieser Stadt unterstützt werden.“