Letzter Schnee dieses Winters in der Region Hannover?

Hannover. Weiße Überraschung am Donnerstagmorgen in der Region Hannover: Es hat in der Nacht geschneit. Ein bis drei Zentimeter Schnee liegen auf Autos und Gehwegen. Doch das könnte vorerst der letzte Schnee sein: Es wird deutlich milder.

Im Harz sind in der Nacht sogar bis zu zehn Zentimeter Schnee gefallen, eine dicke weiße Schicht gibt es in weiten Teilen Niedersachsens. Doch die weiße Pracht dürfte nicht lange liegen bleiben: Die Temperaturen steigen. Für Montag sind in Hannover sogar 14 Grad angekündigt. Und für Donnerstagnachmittag sagen die Meteorologen sogar viel Regen voraus.

Auf den Straßen gab es am Donnerstagmorgen jedenfalls keine großen Behinderungen wegen des Wetters. Allerdings waren zahlreiche Haltestellen von Bus und Bahnen nicht geräumt. Es kam wohl doch zu überraschend.