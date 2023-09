Gute Sicht in der dunklen Jahreszeit: Polizei unterstützt Aktion „Licht-Test 2023“ mit Kontrollen und Beratung

Hannover. Zu Beginn der dunklen Jahreszeit startet am 1. Oktober die Aktion „Licht-Test 2023“: Autofahrer und Autofahrerinnen können die Beleuchtung ihrer Wagen kostenlos in teilnehmenden Werkstätten überprüfen lassen. Die Polizei Hannover unterstützt die Aktion mit Beratung, aber auch mit Kontrollen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eine defekte oder falsch eingestellte Beleuchtung am Fahrzeug verschlechtere nicht nur die eigene Sicht, sondern auch die Sichtbarkeit für andere Verkehrsteilnehmende, erklärt Michael Bertram von der Polizeidirektion Hannover. Die Aktion solle Mängel aufdecken – so könne letztlich auch die Zahlung eines Bußgeldes in einer regulären Polizeikontrolle vermieden werden.

Verkehrskontrollen: In der dunklen Jahreszeit achtet die Polizei verstärkt auf die Beleuchtung der Wagen. © Quelle: Mirko Bartels (Symbolbild)

Darauf achtet die Polizei Hannover bei den Kontrollen

Bei den Verkehrskontrollen achtet die Polizei verstärkt auf Mängel an Rücklichtern oder Scheinwerfern. Die Beamtinnen und Beamten haben aber auch falsche Einstellungen der Lichtanlagen im Blick. Im Zuge der Aktion ist das Präventionsteam in der Landeshauptstadt und in Laatzen zudem mit weiteren Informationen unterwegs. „Auch Themen, die im Zusammenhang mit der Sicherheit in der dunklen Jahreszeit stehen, werden angesprochen – zum Beispiel Einbruchschutz“, sagt Bertram.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Kontrolltermine im Überblick Bemerode: Mittwoch, 18. Oktober, 13 bis 17 Uhr, Wochenmarkt Bemeroder Rathausplatz Kleefeld: Donnerstag, 19. Oktober, 8 bis 12.30 Uhr, Wochenmarkt Schaperplatz Südstadt: Freitag, 20. Oktober, 8.30 bis 12.30 Uhr, Wochenmarkt Stephansplatz Misburg: Samstag, 21. Oktober, 8 bis 13 Uhr, Wochenmarkt Misburg Laatzen: Mittwoch, 25. Oktober, 9 bis 11.30 Uhr, Wochenmarkt Alt-Laatzen Döhren: Freitag, 27. Oktober, 8 bis 12.30 Uhr, Wochenmarkt Fiedelerplatz

Bereits seit mehr als 60 Jahren gibt es die Präventionsaktion des Zentralverbandes Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe und der Verkehrswacht. Im Jahr 2022 wurde laut Polizei jeder dritte Pkw in Niedersachsen bei dem Test bemängelt. In den beteiligten Werkstätten können Autofahrende die Beleuchtungsanlagen ihrer Wagen überprüfen und bei Bedarf optimieren oder einstellen lassen. Für eine einwandfreie Lichtanlage gibt es die „Licht-Test-2023-Plakette“.

Weitere Informationen und die teilnehmenden Werkstätten sind auf der Website www.licht-test.de zu finden.

HAZ