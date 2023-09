﻿HDI Global spendet 5000 Euro für Kinder- und Jugendheim in Hannover-Limmer

Hannover. Das Kinder- und Jugendheim in Limmer kann für künftige Projekte und Aktivitäten 5000 Euro zusätzlich einplanen: Die Einrichtung an der Brunnenstraße hat einen Scheck in dieser Höhe vom Unternehmen HDI Global erhalten, das weltweit Industrieversicherungsgeschäfte macht. HDI hat auch in Hannover einen Standort. Man wolle einen Beitrag für die Gesellschaft leisten und die Jugendhilfeeinrichtung mit der Spende in ihrer Arbeit unterstützen, heißt es von dem Versicherungsunternehmen.

30 Kinder und Jugendliche werden betreut

Christian Oberbauer, Leiter Market Management & Sales Deutschland bei HDI Global, überreichte den Spendenscheck an Heino Wolter, Leiter des Kinder- und Jugendheims Limmer. In der Kinder- und Jugendeinrichtung leben 30 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von acht bis 22 Jahren. Sie werden von einem 31-köpfigen Team betreut.

Das Kinder- und Jugendheim an der Brunnenstraße in Limmer war im Jahr 1906 als „Warteschuleverein“ gegründet worden. In der Einrichtung konnten Kinder ohne Schulplatz übergangsweise warten, bis ein Platz frei wurde – denn Kindergärten wie heute gab es damals noch nicht. Daraus hat sich dann im Lauf der Jahre eine qualifizierte Jugendhilfeeinrichtung entwickelt.

