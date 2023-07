﻿Hannover-Limmer: 2024 soll ein Waldkindergarten seine Tore öffnen

Hannover-Limmer. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren: Im Stadtteil Limmer wollen Eltern einen Waldkindergarten eröffnen. Im vergangenen Jahr hat sich eine Elterninitiative zusammengefunden, um den Trägerverein für die naturnahe Kita zu gründen. Trotz aller Hürden: Das Projekt scheint auf gutem Weg zu sein.

Waldkindergarten Limmer: Eltern planen für 2024

Hannover verfügt bereits über einen Waldkindergarten in der nördlichen Eilenriede, in Umlandkommunen gibt es mehrere. Das Prinzip ist simpel: Die Kinder sollen die meiste Zeit draußen in der Natur unterwegs sein – meist halten sie sich nur wenige Stunden am Tag in Räumen auf. Das Konzept entstand in den Fünfzigerjahren in Skandinavien und findet auch in Mitteleuropa zunehmend Verbreitung.

In Limmer ist Hauptinitiator des geplanten Waldkindergartens Großvater Peter Struiksma mit seiner Tochter Julia Struiksma. Deren Tochter kommt nächstes Jahr ins Betreuungsalter – und könnte dann eines der ersten limmerschen „Waldkinder“ sein. Das Konzept eines Waldkindergartens habe sie von Beginn an begeistert, sagt Julia Struiksma: „Das hat sich so ergeben und jetzt sind wir mittendrin.“

Standort nahe dem Limmerbrunnen

Bei Wind und Wetter sollen die Kinder die Zeit an der frischen Luft verbringen, nur bei Wetterextremen wird Schutz in geschlossenen Räumen gesucht. Für Limmer ist ein Bauwagen geplant, in dem es Toilette, Küche, Ofen und Garderobe gibt. Die Kinder sollen kreativ werden, eigene Spielzeuge basteln oder Spielideen selbst entwickeln. Auch soll der tägliche Aufenthalt an der frischen Luft das Immunsystem stärken.

So sieht die Fläche nahe dem Limmerbrunnen derzeit aus: Bevor hier im nächsten Sommer ein Bauwagen steht, muss noch Einiges erledigt werden. © Quelle: Kathrin Sack

Entstehen soll der Kindergarten im Waldstück zwischen der Karl-Laue-Straße, Limmerbrunnen und Sichelstraße. Direkt nebenan ist der TSV Limmer inklusive Clubgaststätte. Bei extremen Wetterlagen können die Kinder dort Schutz suchen – dennoch muss ein Bauwagen her. Die Wiese, auf dem dieser stehen soll, hat die Stadt schon freigegeben.

Stadt sieht das Projekt „grundsätzlich positiv“

„Die Stadt sieht das Projekt grundsätzlich positiv und ist mit den Initiatoren in Kontakt.“ sagt Anja Menge, Pressesprecherin der Stadt Hannover. Aktuell sind allerdings noch nicht alle Voraussetzungen erfüllt. Beispielsweise fehlen noch zwei Parkplätze und die Baugenehmigung des ständigen Bauwagens. Doch die Initiatoren sind optimistisch. Im Sommer 2024 soll der Betrieb aufgenommen werden.

Schönes Designbeispiel für einen Waldkindergarten-Bauwagen: So seht das Domizil des Waldkindergarten-Trägervereins „Leben in Göxe“ in Barsinghausen-Göxe am Fuß des Stemmer Bergs aus. Die Planungen für einen kommunalen Kindergarten in Barsinghausen hingegen sind kürzlich gescheitert (siehe Link unten). © Quelle: Mirko Haendel (Archiv)

Für die Initiative haben sich bereits einige Eltern zusammengetan, erzählt Julia Struiksma. Die Resonanz auf das Projekt sei „krass positiv“. Allerdings seien die bürokratischen Hürden hoch. Zahlreiche Ämter müssten Einverständnisse erteilen, Konzepte geschrieben und später Erzieherinnen und Erzieher gefunden werden.

Betreuung nur sechs Stunden am Tag?

Ein Nachteil des Projekts Waldkindergarten ist nach Angaben der Initiatoren, dass die Betreuungszeiten solche einer Einrichtung aktuell auf sechs Stunden am Tag begrenzt seien. Geplant sei voraussichtlich die Betreuung von 7.30 bis 13.30 Uhr. Das führe dazu, dass zwar viele Eltern zunächst begeistert seien – aber für einige ergäben sich dann doch Lücken in den Betreuungszeiten.

Aktuell beläuft sich die Anzahl der Kinder, die betreut werden können, auf 15. Dazu wären dann zwei pädagogische Fachkräfte notwendig. Falls es sich anbietet, soll noch ein Platz für jemanden geschaffen werden, die oder der ein Freiwilliges Soziales Jahr absolviert.

Initiative hofft auf Genehmigung

Die limmerschen Initiatoren haben bereits über Instagram und mit Flugblättern auf ihr Konzept aufmerksam gemacht. Auf Instagram ist der Kindergarten unter @waldkindergarten_limmer zu finden. Man kann auch eine Mail an waldkindergarten.limmerbrunnen@posteo.de senden. Bevor aber Anmeldungen möglich sind, müssen zunächst Genehmigung und Förderung geklärt sein.

