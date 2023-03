﻿Hannover-Limmer: Das Warten auf Wohnungen an der Kesselstraße

Miethöhen stehen noch nicht fest

Wegen der Verzögerung am Bau gibt es derzeit noch keine festgelegten Mietpreise für die Wohnungen, die nicht durch Förderung preisreduziert sind. Das Unternehmen Meravis will mit der Vermietung beginnen, sobald die Fertigstellung absehbar ist. Die Miethöhen würden sich dann an dem orientieren, was derzeit für Neubauten am Markt üblich sei, kündigt Manager Nils Schillberg an. Wer Interesse hat, kann sich aber bereits vormerken lassen auf der Unternehmensseite im Internet.