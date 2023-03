﻿Heimspiel: Lina Larissa Strahl stellt ihr neues Album „24/1“ in Hannover vor

Sie kennt sich hier bestens aus: Lina Larissa Strahl stellt am Sonnabend, 4. März, im Rahmen einer Autogrammstunden-Tour ihr neues Album „24/1“ in Hannover vor. Die 25-jährige Sängerin und Schauspielerin ist vor vielen Jahren bekannt geworden durch ihre Rolle als Bibi Blocksberg.

Hannover. Das wird ein Heimspiel: Gerade hat Lina Larissa Strahl ihr viertes Studioalbum veröffentlicht, es trägt den Namen „24/1“. Ehe sie mit den neuen Songs im April auf Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz geht und am Freitag, 14. April, auch in Hannover auftritt, gibt sie in der alten Heimat jetzt vorab schon einmal ein kleines Konzert.

Die 25-jährige Sängerin und Schauspielerin, die hier geboren ist, das Georg-Büchner-Gymnasium in Letter besucht hat und mittlerweile in Hamburg lebt, ist am Sonnabend, 4. März, ab 14 Uhr zu Gast bei Saturn am Ernst-August-Platz, präsentiert ihre Musik und gibt Autogramme.

Lina Larissa Strahl kommt nach Hannover

Bekannt geworden ist Strahl durch ihre Rolle als Hexe Bibi Blocksberg, die sie in vier Kinofilmen spielte. 2016 veröffentlichte sie ihr erstes Album, erhielt dafür eine goldene Schallplatte. Außerdem lieh die Künstlerin unter anderem einer Disney-Prinzessin ihre Stimme und nahm an der Sat.1-Show „Dancing on Ice“ teil. Bei Instagram folgen ihr über 750.000 Menschen.