﻿„Knobeln und Konstruieren“: Das bietet die neue Ausstellung im Kindermuseum Zinnober in Linden

Wie viele Kombinationen ergeben sich auch drei T-Shirts und drei Hosen? Wie wahrscheinlich ist der Weg einer Kugel? In der neuen Mitmach-Ausstellung im Kindermuseum Zinnober in Linden werden Kinder spielerisch zu kleinen Mathematikern.

Hannover. „Mathematik begreifen und Konstruktionen erfinden“: Was nach einer Vorlesung in der Universität klingt, ist der Titel einer neuen Ausstellung im Kindermuseum Zinnober in Linden. Noch bis September 2023 können Kinder hier ausprobieren, selbst knobeln, bauen und dabei etwas über die größten Mathematiker der Geschichte lernen.

Gerade noch haben die beiden Fünfjährigen Malina und Jonah mit ihren Eltern ein Rechen-Würfelspiel gespielt und dabei Zählen und Addieren geübt. Doch dann entdeckt Jonah das Galtonbrett, eine Dreieckskonstruktion mit vielen Stäben in der Mitte, in die man Kugeln wirft, die dann von oben durch die Stäbe kullern. Zehn mögliche Ausgänge gibt es. In der Mathematik soll es die Wahrscheinlichkeitsrechnung erläutern – und auch Jonah hat das schnell verstanden. „Ich hab das jetzt schon zweimal gemacht und immer waren in der Mitte am meisten Kugeln“, sagt er. Woran könnte das wohl liegen?

Mathematik zugänglich machen

Genau das will die Ausstellung: Kindern die große Mathematik zugänglich machen und das vor allem spielerisch. Museumsleiterin Renate Dittscheidt-Bartolosch erklärt einige Exponate: Die harmonische Zahlenreihe etwa sei Grundlage für das Bauen mit Klötzen. Indem die Abstände, mit denen die Steine aufeinandergelegt werden, sich jedes Mal verdoppeln, entsteht ein stabiles Bauwerk. Was mit kleinen Bauklötzen funktioniert, haben schon die Römer in der Antike für riesige Aquädukte genutzt, die teilweise bis heute erhalten sind.

Was ist der richtige Weg? Die Ausstellungsstücke vermitteln die Inhalte spielerisch. © Quelle: Katrin Kutter

Dittscheidt-Bartolosch ist eigentlich Rentnerin, den Verein Zinnober - ein Museum für Kinder und Jugendliche hat sie 2000 mitgegründet. Seit 2008 arbeitet sie ehrenamtlich im Vorstand mit. Die letzte Ausstellung im Museum besuchten etwa 15.400 Menschen, vor der Corona-Pandemie seien es aber durchaus 19.000 Besucherinnen und Besucher gewesen, sagt die Leiterin. Während der Pandemie waren Kita- und Schulgruppen verboten, gerade mal drei Familien konnten die Ausstellung gleichzeitig besuchen.

Wie Wahrscheinlichkeiten greifbar werden: Die Kugeln suchen sich ihren Weg durch das Galtonbrett. © Quelle: Katrin Kutter

Als ständiges Museum gibt es das Zinnober erst seit 2014, vorher hatte der Verein aber schon mobile Ausstellungen in Zusammenarbeit mit dem Freizeitheim Vahrenwald oder der Mathematik-Mitmachaustellung der Universität Hildesheim organisiert. So stammen auch in der aktuellen Ausstellung einige Exponate aus Hildesheim. Auf rund 800 Quadratmetern ist nun seit dem Umzug vor ein paar Jahren auch genug Platz für alle Exponate.

Die Theorie des Menschen: An der Wand ist die bekannte Darstellung von Leonardo da Vinci zu sehen. © Quelle: Katrin Kutter

Auch freie Flächen an der Wand werden genutzt: Die Theorie des Menschen nach dem römischen Wissenschaftler Vitruv, die von Leonardo a Vinci adaptiert und als Darstellung bekannt gemacht wurde, ist hier groß auf die Wand gemalt. Große und kleine Besucherinnen und Besucher können sich mit ausgestreckten Armen vor die Wand stellen und sehen, dass die eigene Armspanne genauso lang wie man selbst groß ist.

Die fünfjährige Malina hat mit an der Ritterburg gebaut. Jetzt überlegt sie, wie viele Outfitkombinationen es bei drei T-Shirts und drei Hosen in den Farben gelb, blau und rot geben kann. Was im Mathematikunterricht später ausgerechnet werden kann, findet Malina durch Ausprobieren und Aufmalen heraus: An neun Tagen können die Kleidungsstücke verschieden kombiniert werden. Das ist praktische Mathematik für den Alltag.

Rechnen leicht gemacht: Auch wer noch nicht so gut mit Zahlen umgehen kann, schafft es, Aufgaben zu lösen. © Quelle: Katrin Kutter

Die Mitmach-Ausstellung "Knobeln und Konstruieren – Mathematik begreifen und Konstruktionen erfinden" soll das Interesse an Zahlen und Konstruktionen anregen. Verschiedene Altersgruppen können hier unterschiedlich stark in die Tiefen der Mathematik eintauchen. Es werden auch Workshops angeboten. Noch bis zum 3. September 2023 kann die Ausstellung Am Steinbruch 16 in Hannover-Linden besucht werden. Geöffnet ist sie dienstags bis freitags von 9 bis 17 Uhr und am Wochenende von 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt kostet für Kinder ab drei Jahren 7,50 Euro, für Familien 20 Euro. Nähere Informationen gibt es unter kindermuseum-zinnober.de.

Von Rieke Duhm