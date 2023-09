﻿Linden-Nord: Betonbrocken stürzt von Gebäude auf die Limmerstraße

Hannover. Das hätte schlimm ausgehen können: Ein Betonbrocken ist am frühen Freitagabend, 8. September, auf den Gehweg im südlichen Bereich der Limmerstraße in Linden-Nord gestürzt. Das etwa kopfgroße Fassadenstück traf glücklicherweise niemanden und zerbrach gleich neben der Stadtbahnhaltestelle „Am Küchengarten“ auf dem Gehweg in mehrere Teile. Passanten wurden nicht verletzt. Auf der Limmerstraße waren allerdings zahlreiche Passanten unterwegs.

Einsatz in Linden-Nord: Ein Betonbrocken ist von einem Mehrfamilienhaus auf die Limmerstraße gestürzt. © Quelle: Manuel Behrens

Etwa gegen 18.10 Uhr brach das Fassadenstück aus ungeklärter Ursache im Dachbereich von einem Mehrfamilienhaus, in dem sich auch der Rewe-Markt befindet. Die Üstra unterbrach den Stadtbahnverkehr der Linie 10 für etwa 45 Minuten. Seit 19 Uhr ist die Strecke aber wieder frei.

Feuerwehr überprüft Fassade

Ein Drehleiterfahrzeug der Feuerwehr fuhr an dem betroffenen Gebäude vor. Laut Polizei soll der Gebäudebereich nun aus der Nähe überprüft werden. So solle verhindert werden, dass weitere Stücke auf die Straße fallen. Ein umfangreicher Check der Fassade wird aber wohl vom Hauseigentümer in der kommenden Woche vorgenommen werden müssen.

