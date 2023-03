﻿Neues Edeka-Center in Linden: Ein smarter Supermarkt mit Zukunft?

Die Digitalisierung schreitet auch im Lebensmittelhandel immer weiter voran: Viele Supermarkt-Ketten bieten den Easy Shopper an, bei der der Kunde seine Ware selbst einscannt und über eine App im Handy bezahlt. Edeka Wucherpfennig in Hannover hat dieses neue Bezahlsystem jetzt auch – der Anfang des smarten Supermarktes der Zukunft?

Wie der Supermarkt der Zukunft aussehen könnte, zeigt sich in den Anfängen an der Davenstedter Straße in Linden: Zum ersten Mal bietet Edeka Wucherpfennig dort auch die smarten Einkaufswagen Easy Shopper an, mit denen der Kunde die Ware selbst scannt und den Einkauf später über eine entsprechende App bezahlt. Das erspart ein zusätzliches Aus- und Einräumen an den Kassen und schließt Wartezeiten aus, die viele Kunden als lästig empfinden.

Zugleich ist die Technik, die bei der Konkurrenz teils schon im Einsatz ist, auch eine Türöffnerin. In eine digitale Einkaufswelt nämlich, in der der Kunde schon während des Einkaufs weitergehende Informationen zu dem Produkt erhält, das er in den Einkaufswagen legt – zum Beispiel zu dessen Herkunft und Inhaltsstoffen. Und wer weiß, vielleicht helfen eines Tages auch Roboter beim Ver- oder Einpacken der Waren und transportieren sie bis zur Kasse oder gar bis zum Auto vor dem Supermarkt. Schöne, neue Einkaufswelt?

Smarter Supermarkt – Entwicklung lässt sich nicht aufhalten

Anders als in Bereichen, in denen die Digitalisierung rasant voranschreitet – wie etwa bei der Automatisierung von Prozessen in der Industrie – wird es im Lebensmittelhandel mit der flächendeckenden Umsetzung aber wohl noch dauern. Das hat auch viel mit der Akzeptanz der Kundinnen und Kunden gegenüber diesen neuen Technologien zu tun.

Noch ist die (gefühlte) Skepsis groß, wenn es etwa um das digitale Bezahlen geht. Stichwort: Datenklau. Sind meine Daten wirklich sicher? Werden sie intern für Werbezwecke weitergegeben? Das fragen sich viele Kunden. Supermarktbetreiber werden darum großen Aufwand betreiben müssen, um der Kundschaft auch in Zeiten der Digitalisierung ein allgemeines Gefühl der Sicherheit zu vermitteln.

Trotzdem gilt: Die Automatisierung und die Entwicklung zum smarten Supermarkt von morgen lässt sich nicht mehr aufhalten. Der Anfang ist mit den Easy Shoppern bei Edeka gemacht: Die bargeld- und kontaktlose Bezahlung ist zumindest bei diesen Einkaufswagen schon Realität.