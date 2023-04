﻿Linden-Mitte: Polizei ermittelt nach Brand an zwei Autos

Ein Feuer hat in der Nacht zu Mittwoch in Hannover-Linden zwei Autos schwer beschädigt. Ein Smart brannte nahezu komplett aus. Verletzt wurde allerdings niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Abgebrannt: An der Nieschlagstraße in Hannover-Linden hat ein Feuer zwei Autos schwer beschädigt.

Hannover. Die Feuerwehr Hannover musste in der Nacht zu Mittwoch einen Brand an zwei Autos im Stadtteil Linden-Mitte löschen. Verletzt wurde niemand. Allerdings brannte ein Smart komplett aus. Ein Mercedes C-Klasse wurde am Heck beschädigt. Die Fahrzeuge standen an der Nieschlagstraße unweit der Ecke zur Rampenstraße.

Abgebrannt: An der Nieschlagstraße in Hannover-Linden hat ein Feuer zwei Autos schwer beschädigt.

Nach Polizeiangaben meldeten ein Taxifahrer sowie ein Anwohner den Brand gegen 1.57 Uhr bei der Feuerwehr. Die konnte das Feuer löschen. Neben den beiden Fahrzeugen wurden durch die Hitze auch Fensterscheiben an einem anliegenden Wohnhaus beschädigt.

Schadenshöhe steht noch nicht fest

Brandstiftung oder technischer Effekt – Angaben zur Brandursache konnte die Polizei am Mittwochvormittag noch nicht machen. Auch eine Schadenshöhe steht noch nicht fest. Der Kriminaldauerdienst der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon (0511)1095555 zu melden.