﻿Mit drei Monaten Verzögerung: Marode Brücke in der Nieschlagstraße wird für Autos gesperrt

Hannover. Ein wenig Schonfrist gab es für Autofahrerinnen und Autofahrer, die die Brücke im Verlauf der Nieschlagstraße in den Linden nutzen: Ursprünglich wollte die Stadt das Bauwerk zwischen Fössestraße und Rampenstraße Mitte Juli in beide Richtungen für Pkw sperren, doch noch fahren sie. Aufgeschoben ist indes nicht aufgehoben: Derzeit installieren die Behörden die entsprechenden Schilder, am Montag, 11. September, tritt die Sperrung nun in Kraft.

Die 1898 errichtete Brücke in Linden-Mitte über die alte Kohlebahn weist massive Schäden auf, sie muss gesperrt werden, um sie nicht weiter zu beschädigen und die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Mit dem Neubau kann frühestens 2025 begonnen werden, bis 2027 werden die Arbeiten mindestens dauern.

Ab 11. September: Sperrung der Brücke in der Nieschlagstraße

Mindestens bis dahin müssen Autofahrerinnen und Autofahrer auf dem Weg nach Linden-Nord oder umgekehrt einen Umweg in Kauf nehmen. Alternativen sind die westlich gelegene Bardowicker Straße sowie die östlich gelegene Blumenauer Straße. Radfahrenden sowie Fußgängerinnen und Fußgängern steht die Brücke weiterhin offen.

Im Jahr 2004 hat die Verwaltung erstmals vom schlechten Zustand der Brücke erfahren, seit 2005 darf sie nur noch von Fahrzeugen befahren werden, die weniger als 25 Tonnen wiegen.

