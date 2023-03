﻿„Hanova“ will Quartiersmanagement in Linden-Süd auslaufen lassen

Seit mehr als zehn Jahren ist er zentrale Anlaufstelle für Probleme und Wünsche der Nachbarschaft in Linden-Süd: Quartiersmanager Carsten Tech. Nun will die städtische Wohnungsbaugesellschaft Hanova seine Stelle nach 2024 auslaufen lassen. Derzeit weiß noch keiner, wie es weitergeht.

Linden. Ist das Quartiersmanagement für Linden-Süd am Ende? Die städtische Wohnungsgesellschaft Hanova will die Finanzierung der Stelle des Quartiermanagements in Linden-Süd nach 2024 nicht fortführen. Bei den Anwohnerinnen und Anwohnern stieß das auf Widerstand und Besorgnis. In der vergangenen Woche diskutierten rund 50 engagierte Lindnerinnen und Lindener mit Vertreterinnen der Stadt Hannover und von Hanova im Café Allerlei. Eingeladen hatte das Stadtteilforum Linden-Süd.