Zeugensuche

Der Mord an Bernd Mokijewski aus Hannover-Herrenhausen ist seit 2015 ungeklärt. Der 70-Jährige wurde zerstückelt und in den Mittellandkanal geworfen. Am Mittwoch lief der Cold Case in der Vox-Sendung „Die letzte Spur“. Wir haben die Polizei gefragt, ob es etwas gebracht hat.