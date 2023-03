﻿Traditionslokal Rackebrandt in Linden: Wie aus dem Wirtshaus Wohnungen wurden

Hannover. Ob trinken, essen, singen, kegeln oder einfach nur gemütlich zusammensitzen: Die Gaststätte Rackebrandt war für viele Lindenerinnen und Lindener ein Herzstück ihres Viertels. Anfang 2021 musste das Traditionswirtshaus jedoch schließen – für die Betreiberfamilie lohnte es sich wirtschaftlich nicht mehr, und niemand anders wollte den Betrieb übernehmen. Doch die Gasträume, die eine 95-jährige Geschichte haben, werden nun trotzdem weiter genutzt: Das Architekturbüro Lindener Baukontor machte daraus Wohnungen – die ersten wurden bereits bezogen.

Von außen deutet nichts mehr darauf hin, dass im Erdgeschoss des vierstöckigen Wohnhauses an der Ecke Badenstedter Straße/Brauhofstraße einmal ein Lokal war. Der ehemalige Eckeingang ist verschwunden, die Tür wurde durch ein Fenster ersetzt – um für mehr Privatsphäre in der dahinterliegenden Wohnung zu sorgen, wie Architekt Henk Tappe erklärt. Auch das Schild mit der schwarz-grünen Aufschrift „Schank- u. Gastwirtschaft H. Rackebrandt“, das jahrzehntelang über der dunkelbraunen Eingangstür prangte, ist längst weg. Beim Umbau sei es beschädigt und daraufhin entsorgt worden, berichtet Projektmanagerin Marisa Bergmann. Und doch hat ein kleines Überbleibsel die Fassadenarbeiten bisher überlebt: An der Klingel neben der Eingangstür zu dem Wohnhaus – Postadresse ist die Brauhofstraße 11 – steht weiterhin „Gaststätte“. Aber wohl nur, bis auch für die Eckwohnung ein Mieter gefunden ist.

Aus dem Eckeingang (links) wurde ein Eckfenster (rechts): In den Räumen der alten Gaststätte Rackebrandt sind jetzt Wohnungen entstanden. © Quelle: Villegas; Ilona Hottmann

Dabei war der ursprüngliche Plan ein anderer. Die Gaststätte sollte nicht verschwinden – vielmehr hatten die ehemaligen Betreiber Horst und seine Tochter Andrea Donner lange nach Nachfolgern gesucht. Als sich keiner fand, stand zunächst die Überlegung im Raum, die Gaststätte in Büroräume umzuwandeln. Aber: „Das braucht keiner in Zeiten von Homeoffice“, meint Horst Donner. „Und schon gar nicht auf der Fläche“, fügt Architekt Tappe hinzu. Gemeinsam entschieden sie sich schließlich für den Umbau der Gasträume in Wohnungen auf einer Fläche von 650 Quadratmetern.

Viele Erinnerungen – mit Kegellampen an der Decke

Zusammen formulierten Büro und Bauherr dabei einen klaren Anspruch: „Don’t waste“. Viele alte Dinge, die zum Lokal gehörten, aber auch die Bausubstanz sollten so weit wie möglich erhalten bleiben, betont Marisa Bergmann vom Lindener Baukontor. Und so finden sich in den Räumen eine Vielzahl an Überbleibseln aus der Gaststättenzeit. Der Hausflur hinter dem zweiten Eingang an der Badenstedter Straße 14a gleicht fast schon einem Minimuseum. Von der Decke hängen Kegel der ehemaligen Kegelbahnen als Lampen herab, an den Wänden prangen eingerahmte Gemälde, die schon in der Gaststätte hingen, und auch ein alter Holzwagen hat hier seinen neuen Platz gefunden. So bleiben die Erinnerungen lebendig.

Von hier aus ging es früher zu den Kegelbahnen: Der Hausflur in der ehemaligen Gaststätte Rackebrandt. © Quelle: Villegas

Insgesamt gestalteten die Architekten neun Wohnungen: zwei im Eckhaus, eine im ehemaligen Saal und sechs im Bereich der alten Kegelbahnen. Die Saal- und Eckhauswohnungen sehen wie klassische Altbauwohnungen aus: hohe Decken, brauner Holzfußboden und polarweiße Wände. Und dennoch vermitteln die Räume einen ganz speziellen Charme. Hier und da weist der restaurierte Originalfußboden altersbedingt ein paar Macken auf. Oder alte, ungerade Wände zeigen sichtbare Lücken zwischen Fuge und Boden. Das seien halt die Dinge, die man in Kauf nehmen müsse, um die alte Substanz möglichst zu erhalten, erklärt Tappe.

Hier haben früher Chöre geprobt: Die loftartige Saalwohnung. © Quelle: Villegas

Master-Bedroom statt Herren-Toiletten

Die markanten Punkte der ehemaligen Gasträume sind allerdings nicht mehr zu erkennen. Wo vorher der Tresen war, ist jetzt eine Trockenbauwand zur Trennung von Küche und Badezimmer, und wo sich früher die männlichen Gäste erleichterten, ist heute Platz für einen sogenannten Master-Bedroom oder das Kinderzimmer.

Die größte Problematik stellte sich den Architekten im Bereich der ehemaligen Kegelbahnen – dort entstanden sechs Wohnungen. Zwei größere liegen im vorderen Bereich, der auch den ehemaligen Sitzbereich vor den Bahnen umfasst; die Mieter erreichen sie direkt durch den Hausflur. Die Bewohner der anderen vier Kleinstwohnungen, die lediglich aus Bad, Küche und einem großen Zimmer bestehen, gelangen durch den Hausflur über einen Außenbereich zu ihren Wohnungen. Die Schwierigkeit des Umbaus: „Die Räume der Kegelbahnen sind nur drei Meter tief – das reicht zwar für ein Zimmer, aber für Zimmer und Flur wird es schnell zu eng“, sagt Tappe. Mit dem nun umgesetzten Konzept habe man aber eine sinnvolle Lösung gefunden.

Umgenutzt: Auch wo einst die Kegelbahnen untergebracht waren, sind nun Wohnungen zu finden. © Quelle: Villegas

Ehemalige Betreiberin: „Fühle mich so wohl“

Zufrieden zeigt sich auch eine Bewohnerin, die die Räume bisher aus ganz anderer Anschauung kannte: Die ehemalige Wirtin Andrea Donner ist selbst in eine der Wohnungen gezogen. „Ich fühle mich hier so wohl“, sagt sie mit einem strahlendem Lächeln.