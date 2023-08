﻿Überfall im Hausflur: Jugendlicher reißt Frau Kette vom Hals

Hannover. Ein Jugendlicher hat am Dienstag, 15. August, in Linden eine Frau überfallen: Nach Polizeiangaben riss er ihr plötzlich die Kette vom Hals und floh. Die 66-Jährige blieb unverletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei folgte der unbekannte Täter gegen 17.15 Uhr der Frau in den Flur ihres Mehrfamilienhauses an der Blumenauer Straße. „Der Tatverdächtige hatte sie zunächst in ein Gespräch verwickelt“, sagt Michael Bertram von der Polizeidirektion Hannover. Die 66-Jährige sei nach Angaben des Sprechers offenbar davon ausgegangen, dass es sich um einen Jugendlichen aus dem Haus handele. „Doch vor dem Aufzug riss der unbekannte Täter der Dame die Goldkette vom Hals und flüchtete in unbekannte Richtung“, so Bertram.

Überfall im Hausflur: So sieht der Verdächtige aus

Der unbekannte Täter ist etwa 14 bis 17 Jahre alt, um die 1,70 Meter groß, sehr schlank und hat dunkle, kurze schwarze Haare. Bei dem Überfall trug er eine hellblaue Windjacke, eine dunkelblaue kurze Hose und Turnschuhe.

Zeugen, die Hinweise zu dem Verdächtigen oder in welche Richtung er floh geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Limmer unter Telefon (0511) 1093920 zu melden.

