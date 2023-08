Kostenfrei bis 20:16 Uhr lesen

Hannover

Sieben Unfälle hat die Polizei seit Ende Juli an der Kreuzung Kugelfangtrift und Lilienstraße in Varenheide gezählt. Zuletzt nahm ein Lkw-Fahrer einem Kleinwagen die Vorfahrt. Dabei wurde am Montag ein 54-Jähriger schwer verletzt. Die Stadt Hannover reagiert und will die Vorfahrtsregelung schnell wieder ändern.