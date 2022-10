﻿Aktion „Green Down“: Lindener hübschen Deisterkiez auf und machen ihn winterfest

„Die Deisterstraße ist das Aushängeschild von Linden-Süd“, sagt Deisterkiez-Mitarbeiter Stefan Rose. Und damit das so bleibt, haben Linderinnen und Lindner das Viertel nun in einer gemeinsamen Aktion wieder aufgehübscht und winterfest gemacht.

Hannover. Entlang der Deisterstraße im hannoverschen Stadtteil Linden stehen Männer, Frauen und Kinder mit Gartenutensilien. Gemeinsam jäten sie Unkraut, füllen Erde auf und bepflanzen Baumumrundungen. „Wir wollen die Deisterstraße – das Aushängeschild von Linden-Süd – winterfest machen“, erklärt Stefan Rose, Deisterkiez-Mitarbeiter und Initiator der „Green Down“-Aktion. Außerdem solle die Nachbarschaft miteinander ins Gespräch kommen.

Und tatsächlich treffen an diesem sonnigen Sonnabendvormittag die unterschiedlichsten Menschen aufeinander – von der elfjährigen Maria über Sprachlernschüler aus der Organisation Serve the City bis hin zur bereits etwas älteren Anwohnerin. Freiwillig packen sie gemeinsam an, um die Straße zu verschönern.

Ursprung der Idee: Vermüllung bekämpfen

„Ursprünglich kommt die Idee zum ,Green Down‘ daher, dass wir der Vermüllung auf den Straßen mit kreativen Ideen begegnen wollen“, sagt Rose. So seien die Beete rund um die Bäume an der Deisterstraße immer voll mit Müll und Hundekot gewesen. Seit 2012, also seit nunmehr zehn Jahren, wollen sie dem mit ihrer Bepflanzungsaktion entgegenwirken. „Und es lohnt sich“, meint Rose. Das liege vor allem auch an den Baumumrundungen. Diese wurden 2016 in Kooperation mit der Immigrationsorganisation „Unter einem Dach“ gebaut.

Mit einem Aufruf über die sozialen Netzwerke und im Stadtteilforum hat der Verein Deisterkiez zur Teilnahme aufgerufen. Trotzdem lebe das Projekt von Spontanität, erklärt Rose. „Im Endeffekt denke ich jedes Mal, dass wir unser Vorhaben gar nicht schaffen können, weil sich so wenig Leute angemeldet haben, aber irgendwie sind am Ende doch immer zehn, 15 Freiwillige da.“

„Wir leben Vielfalt“: Initiator Stefan Rose freut sich über jeden, der sich an der Aktion „Green Down“ beteiligt. © Quelle: Christian Behrens

Finanziert wird das Ganze mit Pflanzenspenden der umliegenden Gartencenter und Geld des Deisterkiez. Darüber hinaus freue sich der Verein sehr über Unterstützung in Form von Sachspenden oder Ähnlichem.

Freiwillige vor: Hier wird kein Können vorausgesetzt

Um an der Aktion teilnehmen zu können, braucht es keine Vorkenntnisse. Rose erzählt: „Unser Stadtteilmotto ist: Wir leben Vielfalt. Und darum geht es, dass jeder mitmachen kann, der will.“

Bei der Gartenarbeit: Angelika Schulze verschönert ein Blumenbeet an der Deisterstraße. © Quelle: Christian Behrens

Abir Shibly, eine Teilnehmerin des Serve-the-City-Programms, erzählt lachend, dass sie nicht mal einen grünen Daumen besitze, sondern einfach Spaß an der Zusammenkunft mit der Lindener Nachbarschaft habe. Maria Eilers hingegen ist als Hobbygärtnerin tiefer in der Materie und freut sich, etwas für das Gemeinwohl tun zu können. „Begrünung ist nicht nur für den ökologischen Faktor wichtig, sondern auch ein enormer Wohlfühlfaktor“, findet sie. Daher unterstütze Eilers jedes Anliegen gern, um die Stadt grüner zu machen. Daher will sie auch im März unbedingt wieder dabei sein, wenn es im Deisterkiez heißt: Green Up!

Von Jule Trödel