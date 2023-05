﻿Nach Urteil gegen Lina E.: Mehr als 300 Demonstrierende ziehen durch Linden

Kostenfrei bis 21:41 Uhr lesen

Hannover

300 Demonstrierende aus der linken Szene haben sich auf der Limmerstraße versammelt: Sie wollen in Richtung Küchengarten ziehen.

Behelmte Beamte und Mannschaftswagen rund um die Limmerstraße: Die Polizei ist am Mittwochabend mit einer Hundertschaft in Linden-Nord in Hannover angerückt. 300 Demonstrierende aus der linken Szene haben sich auf der Limmerstraße versammelt.