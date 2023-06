﻿Teil des De-Haen-Platzes wird für sechs Monate für Autos gesperrt

List. Ida Huntebrinker (11) ist schon ziemlich aufgeregt. Ab dem 9. Juni wird das Stück Hammersteinstraße zwischen De-Haen-Spielplatz und dem kleinen Park gegenüber autofrei. Die acht schräg parkenden Pkw dort am Park und die sechs Autos längsseits am Spielplatz müssen verschwunden sein. Auch für Carsharing ist erst einmal kein Platz mehr. Die beiden Stadtmobil-Parkplätze werden ein Stück weiter verlegt. Bis Ende Oktober kann die Elfjährige also auf dieser Straße spielen, ohne in Gefahr zu geraten, von einem Auto überfahren zu werden.

In dieser Gefahr schwebte sie erst kürzlich. „Da war es wirklich knapp, ich stand kurz vor einer Herzattacke“, erzählt ihr Vater Jan Willhelm Huntebringer, der die Tochter zum Cello-Unterricht brachte und sah, wie eine Autofahrerin seine Ida nur knapp verfehlte. Die guckt nun in die nähere Zukunft. „Ich freue mich, weil ich dort Einrad fahren lernen möchte. Und Basketball spielen. Und es soll auch eine Silent-Disco geben. Und ganz viel Kunst und Kultur“, zählt Ida erfreut auf. „Das ist echt cool, dass die Autos dann weg sind.“

Einrad und Basketballkorb

Sie hat sich schon mit Bezirksbürgermeister Thorsten Baumert (Grüne) verständigt, dass dieser möglicherweise ein Einrad für sie und andere Kinder hier spendiert. Oder wenigstens einen Basketballkorb. Er findet die Idee klasse. „Wir haben einen Topf von 2500 Euro, aus dem wir unbürokratisch bei Bedarf solche Dinge finanzieren können.“ Die temporäre Sperrung der „mittigen Durchfahrt des De-Haen-Platzes ab 1. Juni“ war von seinem Stadtbezirksrat Vahrenwald-List etwas spät am 8. Mai bei der Stadtverwaltung beantragt worden, immerhin klappt dies nun ab 9. Juni.

„Silent-Disco“ auf der freien Straße

Baumert will den Fokus gar nicht so sehr auf das Wort „Sperrung“ legen, sondern auf „Öffnung der Straße für die Anwohnerinnen und Anwohner hier, speziell für die Kinder und Jugendlichen. Die sollen sich ihre Plätze zurückerobern“. Ideen gibt es schon. Paulina Kowalska und ihr Partner Rainer von Soosten etwa würden gern die „Silent-Disco“ organisieren. „So lange das nicht laut ist, ist es kein Problem“, findet Baumert. Was aber ist eine „Silent-Disco“? „Man hört die Musik über Funk auf Kopfhörern und tanzt zur Musik wie in einer Disco“, erklärt von Soosten.

Freuen sich über die autofreie Zone: Rainer von Soosten und Paulina Kowalska würden gern eine „Silent-Disco“ organisieren. © Quelle: Ilona Hottmann

Die Kunst-, Kultur- und auch Sportaktionen in den sechs Monaten autofreier Zone erarbeitet maßgeblich die örtliche Nachbarschaftsinitiative „Lister Nachbarschaft“, kurz LiNa. Dafür werden Ideen noch diskutiert. Ein von dem Verein initiierter autofreier „Parking Day“ im vergangenen September gab den Ausschlag, es nun einmal für ein halbes Jahr zu versuchen. Dass der temporär autofreie Platz auch für Irritationen sorgen wird, ist den Mitgliedern klar. „Jede Veränderung ist erst einmal mühsam“, sagt Projektleiterin Andea Steckert. „Aber wir müssen mit Blick auf die Klimakrise ja ohnehin unsere Mobilität neu gestalten und überlegen, wie wir künftig miteinander leben.“ Vereinsvorsitzender Hartmut Blanke denkt nicht, dass es zum „Parkplatzkrieg“ kommen wird, „aber es wird sicher Diskussionsstoff geben“. Man setze auf Dialog mit und unterhalb der Nachbarschaft.

