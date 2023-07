﻿Sperrung am De-Haen-Platz in Hannover: Platz für Familien oder Parkplatzklau?

List. Kinder toben vom Spielplatz über die Straße in den kleinen Park und zurück, zwei von Schülerinnen und Schülern gezimmerte „Kommunikationsinseln“, eine als Bühne, locken die Nachbarschaft zum Treffen, Klönen und einfach Dasitzen ein. Seit dem 9. Juni ist ein Teil der Hammersteinstraße zwischen De-Haen-Spielplatz und dem Park gegenüber autofrei, bis Oktober soll die „Sommerstraße“ dies auch bleiben.

Was die Kinder freut, ist einigen Geschäftsleuten ein Ärgernis. „Die haben uns 21 Parkplätze weggenommen“, berichtet empört Friseurmeister Wilfried Rode, dessen Kunden teils von weit her kommen, sagt er. „75 Prozent fahren mit dem Auto zu mir.“ Und es kommt in seinen Augen noch schlimmer, nämlich dann „wenn der Onay ab 17. September das ganze Viertel hier schließt und keiner mehr rein- und rauskommt“.

Hammersteinstraße: Wird aus der autofreien Sommerstraße sogar ein Superblock oder gibt es auch hier zu viel Gegenwind? © Quelle: Tobias Woelki

Vom 17. bis 23. September sollen De-Haen-Platz, Röntgenstraße sowie Hammersteinstraße für Fußgänger und Radfahrende reserviert sein, parken ist in der Zeit verboten. Die Hotelbesitzerin von nebenan sei besonders betroffen, weil dann Messe sei, so Rode. 12 Geschäftsleute wollen sich nun gegen die Autoverdrängung wehren, noch im August gebe es ein Treffen mit Vertretern des Bezirksrates. Rode denkt auch an Anwohnende: „Die meisten Familien haben zwei Autos, wie soll das gehen?“

Fahrradfreundliches Amsterdam als Vorbild?

Das fragen sich auch weitere Anwohner, auch wenn sie nicht so sauer sind wie die Geschäftsleute. „Wenn wir so eine Verkehrspolitik wie in Amsterdam hätten, das wäre super“, meint Autor Sebastian Purps-Pardigol. „Aber wir sind nicht gerade die fahrradfreundlichste Stadt. Wenn die Leute ihre Autos abgeben sollten, dann bräuchten wir ein Alternativkonzept.“ Er fände eine verkehrsberuhigte Zone in der Walderseestraße gut, in der das Anwohnerparken erlaubt wäre.

Ihm fehlt ein fahrradfreundliches Konzept: Autor Sebastian Purps-Pardigol. © Quelle: Tobias Woelki

Anwohnerparkplätze fände auch M. Weber gut, der sich mit seiner Frau nicht einig ist über die Pläne der Stadt. „Es gibt ja ohnehin zu wenige Parkplätze. Wenn man abends nach der Arbeit noch 20 Minuten herumkurven muss, ist das blöd“, meint er. Seine Frau N. Weber argumentiert, dass es ohnehin zu viele Autos geben würde: „Die meisten Familien begrüßen das hier, alleine schon wegen der vergrößerten Spielfläche für Kinder.“

Für Familien: N. Weber und ihr Sohn (eineinhalb Jahre) freuen sich über mehr Platz für Kinder. © Quelle: Tobias Woelki

Sandra Kliemann sieht das auch so: „Hier wird Platz für Menschen geschaffen, vorher war der Platz für Autos da, die 23 Sunden am Tag stehen.“ Sie fände es cool, wenn es so bleiben würde, sogar mehr Straßen entsiegelt würden und zu Grünflächen werden – „wir brauchen eine Kühlung gegen die Klimakrise“. Rechtsanwältin Monica Manon Sandhas hat ihr Büro „um die Ecke“. „Man muss das Auto mitdenken, aber die Stadt eben nicht nur aus der Sicht der Autos denken“, sagt sie. Sie und ihr Mann würden künftig auf Carsharing setzen.

Für mehr Grün: Sandra Kliemann und Monica Manon Sandhas. © Quelle: Tobias Woelki

Auch Fahrradfahrer Peter Wefer begrüßt die Sperrung, gern auch „als Dauereinrichtung. Denn das Auto ist Hauptverursacher des C02-Ausstoßes“.

Gegen Autos : Peter Wefer denkt an den C02-Ausstoß und die die Klimakrise. © Quelle: Tobias Woelki

Andrea Steckert von der Lister Nachbarschaftsinitiative (Lina) berichtet von einer Umfrage und einer Wunschliste für die Nutzung des Areals beim Nachbarschaftstreffen. Lina unterstütze den Prozess „Teilhabe auf Augenhöhe“’ und moderiere dazu Nachbarschaftsdialoge. 55 Menschen aus der Nachbarschaft hätten in der Umfrage „meist positive Resonanz gezeigt“, bisher seien etwa 300 Personen hier am Platz in kulturelle, künstlerische und kommunikative Aktionen involviert.

Wollen gestalten : André Jeroma, Andrea Steckert und Alma Fokken haben Ideen zur Nutzung des Platzes. © Quelle: Tobias Woelki

Ab 1. August starte eine offene Bühne für Talente in der Nachbarschaft. Künstler wie Buchautor Ingo Siegner kämen zu Lesungen, es gebe einen Kinderparcours und vieles, das sich gerade in und aus der Nachbarschaft entwickele. „Am Platz gibt es ganz unterschiedliche Kulturen, Lebensweisen und gesellschaftliche Milieus. Es ist gut, wenn wir ins Gespräch kommen“, sagt Steckert.

