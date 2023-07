﻿Hannover-List: Neue Mädchenfußball-AG kickt mit 96-Profis

List. Zwei Profi-Fußballerinnen der „Ersten Frauen von Hannover 96“, Anna-Lena Füllkrug (26) und Bente Bode (19), haben von nun an einen Zweitjob. Sie bringen der neu eingeführten Mädchenfußball-AG der Grundschule Brüder-Grimm einmal pro Woche das Fußballspielen bei. Offiziell startet das Angebot mit dem neuen Schuljahr im Rahmen der Ganztagsbetreuung der Kinder statt – im Juni gab es schonmal einen Schnupperstart. Es ist geöffnet für die Klassen 2 bis 4.

Große Vorfreude bei den Mädchen

Die Koordination des Projekts obliegt den Sozialpädagogen und Leine-Lotsen Leif-Eric Otten und Sarah Davidheimann des Diakonischen Werks Hannover, die gemeinsam das Ganztagesangebot der Schule leiten. „Wir haben festgestellt, dass der Anteil der Mädchen in gemischten Fußballgruppen nicht besonders hoch ist, da es dort oft zu Rangeleien kommt und viele Mädchen sich nicht trauen, mitzuspielen“, erklärt Otten, während Davidheimann ergänzt: „Seit der Ankündigung der AG haben wir zahlreiche Anmeldungen und spüren eine große Vorfreude bei den Mädchen.“ 43 Mädchen sind bisher für die AG angemeldet.

Thomas Schirrmacher, dem Schulleiter der Lister Grundschule, liegt das Projekt sehr am Herzen: „Bei uns an der Schule legen wir großen Wert auf Kinderrechte, Teilhabe und Inklusion. Mit diesem Projekt möchten wir die Mädchen ermutigen, einen Sport auszuprobieren, der immer noch als Jungen-Domäne gilt. Wir sind der Meinung, dass jeder Sport von Jungs und Mädchen gleichermaßen ausgeübt werden kann. Das möchten wir mit diesem Projekt zeigen.“

Richtig Kicken will gelernt sein: Die Schülerinnen der Grundschule Brüder-Grimm geben alles auf dem Feld. © Quelle: Katrin Janke

Die Mädchenfußball-AG ist ein gemeinsames Projekt der Grundschule und der Abteilung der Leine-Lotsen des Diakonischen Werks Hannover. Diese Abteilung für Jugend- und Familienhilfe arbeitet im Stadtgebiet Hannover und in der Region partnerschaftlich mit Behörden und freien Trägern der Jugendhilfe zusammen und organisiert das Ganztagsangebot an der Brüder-Grimm-Schule in der List, der Egestorffschule in Linden-Süd und der Grundschule Ahlem.

Finanziert wird das Projekt durch die VHV-Stiftung, die bereits viele Jahre eine erfolgreiche Partnerschaft zur Grundschule Brüder-Grimm aufweist und neben dem Förderprogramm „VHV Sport Campus“ auch Projekte zur Digitalisierung und Flüchtlingshilfe umgesetzt hat. Nun will die Stiftung die Nachmittagsbetreuung von Mädchen unterstützen und dabei helfen, die Schülerinnen zum Fußballspielen zu motivieren.

