﻿Mit Maske aus Serie „Haus des Geldes“: Bewaffnete Räuber überfallen Supermarkt in der List

Hannover. Überfall in der List: Am Freitag, 8. September, haben zwei Männer den kleinen Supermarkt an der Matthiasstraße ausgeraubt. Dabei bedrohten sie einen Angestellten mit einer Waffe und flohen anschließend mit ihrer Beute. Einer der Räuber trug bei dem Überfall offenbar eine Dalí-Maske, die aus der berühmten Heist-Serie „Haus des Geldes“ bekannt ist.

Nach Angaben der Polizei lungerten vier mutmaßlich Unbekannte gegen 20.30 Uhr an der Hintertür des Lebensmittelgeschäfts herum. „Zwei von ihnen klingelten letztendlich an der Hintertür und ein 48-jähriger Angestellter öffnete die Tür“, sagt Janique Bohrmann von der Polizeidirektion Hannover. Die beiden Männer drängten den Mann zurück ins Geschäft und forderten Bargeld, so die Sprecherin.

Überfall in der List: Polizei sucht nach Räubern

In welche Richtung die zwei Räuber anschließend flohen, ist laut Polizei unklar. „Eine sofort eingeleitete Fahndung durch die Polizei verlief erfolglos“, so Bohrmann. Die Polizei hat Ermittlungen wegen schweren Raubes eingeleitet und sucht Zeugen, die Hinweise zu den Räubern geben können.

Ein Täter ist etwa 1,70 Meter groß, augenscheinlich zwischen 16 und 18 Jahren alt und schlank. Er trug bei dem Überfall dunkle Kleidung und hatte eine graue Wollmütze auf. Sein Komplize soll ebenfalls etwa 1,70 Meter groß sein, augenscheinlich zwischen 16 und 18 Jahren alt und schlank. Er hat kurze dunkle Haare. Er trug ein weißes Shirt oder eine weiße Jacke und eine dunkle Hose.

Räuber trägt Maske aus Netflix-Serie „Haus des Geldes“

Zudem hatte er bei dem Überfall eine Dalí-Maske auf. Die ist auch bekannt aus der Serie „Haus des Geldes“. Die Geschichte der erfolgreichen spanischen Netflix-Produktion dreht sich den ersten Staffeln um einen Überfall mit Geiselnahme auf die spanische Banknotendruckerei.

Die spanische Serie „Haus des Geldes“ war auch in Deutschland erfolgreich: In Köln verkleideten sich Menschen an Karneval im Stile der Bankräuber. © Quelle: Rolf Vennenbernd/dpa (Symbolbild)

Erst Ende August hatte ein Unbekannter eine Tankstelle an der Podbielskistraße in der List überfallen. Dabei hatte der Räuber ebenfalls einen Angestellten mit einer Waffe bedroht und war mit Bargeld geflohen. Ob zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht, ist aber noch unklar. „Wir prüfen stets Zusammenhänge bei Taten aus der jüngsten Vergangenheit“, so Polizeisprecherin Bohrmann.

Wer Hinweise zu den Räubern hat, wird gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter (0511) 1095222 zu melden.

