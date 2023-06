﻿Stadt lässt umstrittene Kreuzung am Niedersachsenring in der List umplanen

Vahrenwald-List. Nach langem Stillstand plant die Stadtverwaltung offenbar konkrete Schritte für einen Umbau der umstrittenen Einmündung der Linsingenstraße in den Niedersachsenring in Hannover-List. Bereits im Jahr 2010 hatte der Bezirksrat Vahrenwald-List auf die problematische Verkehrssituation an der Kreuzung aufmerksam gemacht. Seitdem gab es immer wieder Anträge und Anfragen mit dem Ziel, die Situation im Kreuzungsbereich zu entschärfen. In der vergangenen Woche hat die SPD-Fraktion um ihren Vorsitzenden Thomas Bechinie die Geduld verloren und sich öffentlich über die Trägheit der Stadtverwaltung beschwert.

Stadt hat bereits Angebote eingeholt

In der jüngsten Sitzung des Bezirksrats rechtfertigte sich die Verwaltung auf Fragen der Fraktion damit, dass „im Wege einer Ausschreibung bereits Angebote von unterschiedlichen Planungsbüros eingeholt“ worden seien, die sich derzeit „in der verwaltungsinternen Wertung befinden“. Man gehe davon aus, zeitnah einen Auftrag zu vergeben.

Aus Sicht der Verwaltung hat gerade die Vielzahl von Anträgen aus der Politik zur Verzögerung des Verfahrens geführt, weil sich so die Ansprüche an einen Umbau der Kreuzung durch „sich überschneidende Anträge ständig erweitert“ hätten. Jetzt allerdings sei man so weit, ein Gesamtkonzept erstellen zu lassen und mit der Politik und der Öffentlichkeit in die Diskussion zu gehen. Einen konkreten Zeitrahmen nannte die Verwaltung allerdings nicht.

