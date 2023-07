„Verpuffung“ in Hannovers List war eine Sprengstoffexplosion – Polizei sucht Täter

Hannover. Zerbrochene Scheiben, aus den Angeln gerissene Türen und viel Rauch: In der Nacht auf Dienstag, 18. Juli, musste die Feuerwehr nach einer explosionsartigen Verpuffung zu einem Mehrfamilienhaus in der List ausrücken. Die Ursache war zunächst unklar.

Nun haben die Ermittlungen ergeben, dass im Treppenhaus Sprengstoff gezündet wurde. „Die Explosion im Hausflur wurde durch eine in Deutschland nicht zugelassene Pyrotechnik ausgelöst“, sagt eine Polizeisprecherin. Offenbar handelt es sich um einen sogenannten „Polenböller“, der über beträchtliche Sprengkraft verfügt. Die Feuerwerkskörper der Kategorie F3 und F4 sind in Polen frei verkäuflich – in Deutschland hingegen nur mit Sprengstoffmeisterschein legal.

Wollte Einbrecher mit Sprengstoff in Wohnung eindringen?

Aus der Nachbarschaft heißt es, dass die Explosion über weite Teile der Straße zu hören war. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Polizei ermittelt weiter zu den Hintergründen der Tat sowie dem Täter. Dass sich Einbrecher per Sprengstoff Zutritt zu einer Wohnung verschaffen wollten, dazu haben die Ermittler bislang keine Anhaltspunkte. Auch generell seien in diesem Jahr keine Einbruchsversuche mit „Polenböllern“ bekannt.

Nachbarn vermuten Tat gegen Bewohner des Hauses

In der Nachbarschaft gibt es allerdings die Vermutung, dass sich die Tat gegen einen Bewohner des betroffenen Hauses richtete. Anwohner der Drostestraße sagen, dass es an der Anschrift zuletzt auch Einbrüche gegeben habe, die die Wohnung jenes Nachbarn zum Ziel hatten. Die Täter hätten aber die falschen Unterkünfte erwischt. Die Polizei bestätigt einen Einbruch vom 26. Juni an einer Wohnung. Es handele allerdings sich nicht um die Unterkunft, vor der nun der Sprengstoff gezündet wurde.

Haus war vorübergehend nicht bewohnbar

Die Explosion im Treppenhaus hat einen Schaden in Höhe von etwa 50.000 Euro verursacht. Ein Statiker musste das Mehrfamilienhaus noch in der Tatnacht auf seine Standsicherheit überprüfen. Fünf Bewohner mussten durch den Vermieter des Gebäudes vorübergehend woanders untergebracht werden. Die Polizei ermittelt wegen Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion.

