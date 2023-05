﻿Absage „schweren Herzens“: Lister Meile Fest fällt auch 2023 wieder aus

Kostenfrei bis 17:20 Uhr lesen

Straßenfest

Schon ein paar Jahre her: Eindruck vom Lister Meile Fest 2017.

Im vierten Jahr in Folge fällt das Lister Meile Fest in Hannover aus: Am Montag haben die Organisatoren des beliebten Straßenfests im Juni die neuerliche Absage bekannt gegeben. Schwacher Trost: Für 2024 gebe es schon „viele positive Signale“.