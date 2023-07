﻿Todesfall in Hannover: So trauert die Lister Meile um „Asphalt“-Verkäuferin Heidi Z.

Hannover. An jedem Donnerstag standen sie sich hier gegenüber. Die eine verkaufte Blumen, die andere das Straßenmagazin „Asphalt“. Wenige Schritte trennten die beiden Verkäuferinnen vor dem Eingang des Edeka-Marktes in der Lister Meile voneinander. Zwei grundverschiedene Biografien, zwei grundverschiedene Frauen – und doch begegneten sie sich hier von gleich zu gleich.

„Man ist schnell mit ihr warm geworden, viele begrüßten sie mit ihrem Namen“, sagt Regina Schubert traurig. Dann befestigt die Mitarbeiterin von Blumen-Oeser an der Säule, die der Stammplatz von Heidi Z. war, eine rote Rose. Eine Freundin der „Asphalt“-Verkäuferin hat dort einen Zettel aufgehängt. Darauf steht, dass Heidi Z. jetzt unerwartet verstorben ist.

„Mann ist schnell mit ihr warm geworden“: Regina Schubert bringt dort eine Rose an, wo Heidi Z. oft stand. © Quelle: Simon Benne

Viele in der Lister Meile hat der Tod der kleinen Frau mit den roten Haaren tief berührt; in der Nachbarschaft gibt es kaum ein anderes Gesprächsthema.

„Ich war wirklich geschockt, als ich von ihrem Tod erfuhr“, sagt Margret Kratzke. „Jede Woche hat sie von uns einen Beutel Lebensmittel bekommen“, berichtet die Inhaberin des nahen Reisebüros White Elephant. „Sie hat eigentlich immer hier gesessen – sie gehörte wirklich zum Stadtbild.“

„Sie gehörte zum Inventar“

Die Beschäftigten des Edeka-Marktes brachten der Frau, die nur 59 Jahre alt wurde, gelegentlich einen Kaffee hinaus. Im Winter durfte sie sich im Markt aufwärmen. „Sie hatte immer ein freundliches Lächeln für alle“, sagt Edeka-Inhaber Jens Segebrecht. „Auf der Lister Meile gehörte sie gewissermaßen zum Inventar.“

Die Geschichte von Heidi Z. ist eine Geschichte, die von prekären Verhältnissen erzählt. Von Schicksalsschlägen und vom Abstieg. Und davon, dass ein Mensch doch seine Würde behaupten kann, wenn er im richtigen Moment Hilfe bekommt und annehmen kann. In der „Asphalt“-Redaktion jedenfalls gehen derzeit viele Anfragen nach Heidi Z. ein. „Allein das zeigt schon, dass sie trotz aller Widrigkeiten ihren Platz in der Gesellschaft gefunden hatte“, sagt „Asphalt“-Vertriebsleiter Thomas Eichler.

Hier war ihr Stammplatz: Der Eingang zum Edeka-Markt an der Lister Meile. © Quelle: Simon Benne

Nur selten sprach die gebürtige Berlinerin darüber, wie sie einst als unterernährtes Kind mit ihren beiden Schwestern in ein SOS-Kinderdorf gekommen war, weil ihre Eltern sich nicht um sie kümmern konnten. Sie wuchs in Freiburg auf, machte eine Ausbildung zur Verkäuferin, spielte gerne Fußball und Tischtennis.

Hals über Kopf habe sie von dort aber fliehen müssen, weil „so ein paar Dinge gelaufen“ seien, deutete sie in einem „Asphalt“-Interview vor wenigen Monaten an. Sie erzählte dort auch von einer gescheiterten Beziehung. Davon, dass sie schließlich in verschiedenen Städten „Platte machte“, in Obdachlosenunterkünften schlief, exzessiv Alkohol und Drogen konsumierte.

„Asphalt“ bot ihr einen Halt

Schließlich fand sie zu „Asphalt“ – und bekam als Verkäuferin des Magazins endlich eine Perspektive. „Früher hatte ich geschnorrt, auf der Straße gelebt“, sagte sie. Der Job bot ihr nicht nur ein kleines Einkommen. Er gab auch ihrem Leben einen Halt und ihrem Alltag eine Struktur. „Das war irgendwie besser, als einfach nur ’ne Hand aufzuhalten“, sagte sie selbst. „Wenn ich jetzt Feierabend mache, dann habe ich das Gefühl, etwas getan zu haben.“

„Man hat ihr schon länger angesehen, dass sie krank war“: Nicole bittet an Heidi Z.s Stammplatz um Spenden. © Quelle: Simon Benne

Etwa 20 Jahre lang bot sie auf der Straße das Magazin feil. Vor dem Edeka-Markt – gar nicht weit von ihrer eigenen kleinen Wohnung – hatte sie einen Ort für sich gefunden: „Sie wollte dort nicht nur Zeitungen verkaufen, sondern auch mit Menschen ins Gespräch kommen“, sagt Eichler. „Wegen ihrer offenen, kommunikativen Art war sie bei vielen beliebt.“

Ihr Platz vor dem Edeka-Markt ist nicht lange leer geblieben. Dort, wo noch vor wenigen Wochen Heidi Z. stand, steht jetzt Nicole und bittet mit einem Plastikbecher in der Hand um Spenden. Die 46-Jährige, die selbst lange auf der Straße gelebt hat, kannte Heidi: „Man hat ihr schon länger angesehen, dass sie krank war“, sagt sie.

Wer hat Motte betreut?

Der Tod ihrer Pflegemutter vor etwa zwei Jahren habe sie hart getroffen, sagt Eichler. Zu ihr muss Heidi Z. ein ebenso enges wie schwieriges Verhältnis gehabt haben. „Ich habe immer um Liebe bei meiner Pflegemutter gebuhlt, überlegt, wie kann ich ihr eine Freude machen, dass sie mich lieb hat“, erzählte sie selbst.

„Traurige Mitteilung“: Eine Bekannte von Heidi Z. hat einen Zettel am Edeka-Eingang angebracht. © Quelle: Simon Benne

In ihrem „Asphalt“-Interview sprach die meist so fröhlich wirkende Frau auch offen darüber, dass sie unter Depressionen litt. Ihre Hündin Motte sei auch eine Art „Therapiehund“ für sie, der ihr Halt gebe. Wegen Drogengeschichten habe sie einmal einen Hund ins Tierheim geben müssen. „Das will ich nie wieder machen müssen“, sagte sie. „Heute nehme ich keine Drogen mehr, und ich trinke auch nicht mehr.“

Nach dem Tod ihres Frauchens ist Motte jetzt doch vorerst ins Tierheim gekommen. „Asphalt“-Vertriebschef Eichler ist nun auf der Suche nach einer älteren Dame, die das scheue Tier vor einiger Zeit schon einmal in Pflege gehabt haben soll. Er hofft, dass diese den acht Jahre alten Hund nun zu sich nehmen kann: „Für Heidi kann ich nichts mehr tun“, sagt er, „aber ihr Hund soll in liebevolle Hände kommen.“

Die Dame, die sich um Hündin Motte gekümmert hat, wird gebeten, sich unter (0511) 30126921 bei „Asphalt“ zu melden.

