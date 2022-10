﻿„200.000 Euro verbrannt“: Warum zwei von drei Loseläden in Hannover geschlossen werden

Vor Corona waren seine Loseläden „rappelvoll“, nun muss Michael Albert zwei seiner drei Geschäfte in Hannover verkaufen. Das Thema Umwelt sei einfach nicht krisenfest, sagt der Geschäftsmann. Er hofft, dass sein dritter Laden überlebt und will dort den Einkauf einfacher machen.

„Mit Lidl können wir nicht mithalten“: Michael Albert (hier zusammen mit Haylay Bicknell, links, und Karin Zbrog) gibt den Loseladen in der List und in Linden auf.

Hannover. Die Loseläden (LoLa) in Hannover, in denen Waren ohne Verpackung verkauft werden, stehen vor dem Aus. Der Laden in der List schließt am Sonnabend, 29. Oktober, das Geschäft in Linden an Heiligabend. Nur der Laden in der Südstadt bleibt – vorerst. Ein Drittel der 23-köpfigen Belegschaft muss gehen. Die Umsätze stürzten ein, Chef Michael Albert hat „in den letzten eineinhalb Jahren 200.000 Euro verbrannt“, wie er selbst sagt. Zu „Flohmarktpreisen verkaufen wir nun die Ausstattung hier in der List, um Lagerkosten zu verhindern.“ Was ist passiert?

Loseladen in Hannover: „Wir waren auf einem guten Weg“

Eigentlich lief für Albert alles super – vor Corona. Den ersten Loseladen hatte er 2016 in der Südstadt eröffnet. „Die ersten vier Jahre waren sehr erfolgreich, deswegen haben wir noch zwei Läden aufgemacht. Alle drei waren rappelvoll.“ Die Kundschaft war für die Themen Verpackung und Müll, Klima und Umwelt sensibilisiert – „nicht zuletzt durch Fridays for Future“, die auch immer mehr Zulauf bekamen. Man kam mit eigenen Verpackungen, füllte sich ab, was man brauchte. „Die Erkenntnis war da, dass man mit Handeln etwas bewegen kann. Wir waren auf einem guten Weg.“ Die Zeit sprach für Michael Albert und seine Vision von einer mülllosen Welt, von regionalen und saisonalen Bio-Waren.

„Aber offensichtlich ist das Thema Umweltschutz eines nur für gute Zeiten, das ist nicht krisenfest“, sagt Albert jetzt. Denn genau zwei Monate nach Eröffnung seines dritten Loseladens in der List kam Corona und der Lockdown. Mit der Krise begannen sich die Menschen zurückzuziehen, seien in den Online-Handel getrieben worden „Das Fatale ist, dass der in seiner Umweltbilanz sehr schwer zu ertragen ist“, meint Albert mit Blick auf Diesel-Belastung und Verpackungen. „Also genau das, was wir mit unseren Läden vermeiden wollten.“

Große Handelsketten bieten Bio-Ware an

Die Konkurrenz ist gnadenlos. Mittlerweile bieten die großen Handelsketten Bio-Waren an, zum Teil sogar unverpackt – mit den großen Playern ist kein Mithalten. „Wir sind ja nur ein winziger Teil in dem Segment“, sagt Michael Albert. „Der Bio-Handel nimmt etwa 10 Prozent des Lebensmitteleinzelhandels ein, die Unverpacktläden befinden sich im Promillebereich.“ Es gebe schlicht keine Marktmacht. Die Großen seien „bei unserem Kernthema, der Verpackung, skrupellos. Selbst die großen Bioladen-Ketten sind da kein bisschen besser“. Zwar sei das Einkaufen in seinen Läden aufwendiger, „aber wer hier konsequent einkauft, hat gar keinen Müll mehr“. Da erübrige sich übrigens auch der Streit um die Gelbe Tonne.

Ausverkauf an der Lister Meile: Ende Oktober schließt der Loseladen in der List. © Quelle: Katrin Kutter

Man habe zudem einen anderen Anspruch etwa an ethische Aspekte. „Regionalität ist uns wichtig. Wir beziehen unseren Reis aus Italien und nicht Asien.“ Gemüse auch in vielen Bioläden käme aus Krisenregionen, „solche Produkte kommen bei uns nicht in den Laden“. Aber: Billig ist der Einkauf im Unverpacktladen nicht – auch wenn man Geld dadurch spare, dass man nur das kaufe, was man tatsächlich benötige. Man habe das Preisniveau von Bioläden, „aber mit Lidl können wir nicht mithalten“.

Einkaufen, ohne Verpackungen zu brauchen: Kunden der Loseläden bringen sich in der Regel selbst Gefäße mit. © Quelle: Katrin Kutter

Ist es eigentlich ein schreckliches Gefühl, vom Bewusstsein beziehungsweise Gewissen anderer Menschen abhängig zu sein? „Eigentlich ist es ein gutes Gefühl. Wir sind ja die Guten. Das kriegen wir auch von der Kundschaft gespiegelt“, sagt der 62-Jährige lächelnd. Kein gutes Gefühl sei, dass „unser Handeln, unser verantwortungsvolles Wirtschaften, politisch nicht honoriert wird“.

Forderung nach Konzept „Gemeinwohlökonomie“

Was fordert er? Er denke an das Konzept „Gemeinwohlökonomie“. Am Ende des Jahres würden nicht nur die Zahlen bilanziert, sondern auch Faktoren wie Regionalität, Herstellungsbedingungen der Produkte, innerbetriebliches Klima. Diese würden Punkte bringen, nach einem entsprechenden Punktesystem würde dann besteuert werden. „So könnten wir konkurrenzfähig werden.“

Zu Beginn erfolgreich – doch dann kamen immer weniger Kunden: Der Loseladen in der List, der ebenso wie der in Linden bald schließt. © Quelle: Katrin Kutter

Erst einmal will er das Einkaufen einfacher machen, die Etikettierung digitalisieren, damit die Leute auch daheim noch wissen, was genau in ihren Produkten drin ist. Das war bisher ein Problem. Bis zum Frühjahr gibt er dem ersten und nun verbliebenen Loseladen in der Südstadt Zeit, wieder auf die Beine zu kommen. „Ich hoffe, dass die Leute wieder mehr ihrem Gewissen und nicht nur dem Geldbeutel folgen, auch wenn ich weiß, dass es schwer ist.“

Von Petra Rückerl