Diebe stehlen Handtasche der Marke „Louis Vuitton“ aus Mercedes

Unbekannte haben am Dienstag eine Handtasche aus einem in der Innenstadt geparkten Wagen gestohlen. Die Polizei Hannover sucht Zeugen.

Hannover. Diebe haben am Dienstag eine Handtasche aus einem in der Innenstadt geparkten Mercedes gestohlen. Nach Angaben der Polizei parkte das Ehepaar den schwarzen Mercedes Vito mit niederländischem Kennzeichen gegen 13.30 Uhr an der Kurt-Schumacher-Straße. „Als das Paar gegen 15.30 Uhr wieder zum Auto zurückkehrte, bemerkte die 55-Jährige, dass ihre Handtasche der Marke ,Louis Vuitton’ aus dem Pkw gestohlen worden war“, sagt Anne Wellhöner von der Polizeidirektion Hannover.

Polizei sucht Zeugen

Im Anschluss erstattete das Paar Anzeige. Die Polizei hat Ermittlungen wegen schweren Diebstahls eingeleitet. Wer Hinweise zum Täter oder zur Täterin geben kann oder verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Mitte unter Telefon (0511) 1092820 zu melden.