Mit Schlagstock bedroht: Duo überfällt drei Männer in der Calenberger Neustadt

Hannover. Räuber haben in der Calenberger Neustadt drei Männer überfallen: Nach Angaben der Polizei sprachen die Verdächtigen die Gruppe bereits am 14. Mai gegen 14.10 Uhr am Peter-Fechter-Ufer auf Höhe eines Cafés unter einem Vorwand an. „Unvermittelt bedrängten die Unbekannten die Gruppe und forderten diese dazu auf, Bargeld und Wertgegenstände zu übergeben“, sagt Anne Wellhöner von der Polizeidirektion Hannover.

Als die Hannoveraner sich weigerten und versuchten, wegzulaufen, hielten die Räuber sie fest und bedrohten sie mit dem Schlagstock. Die jungen Männer gaben den Unbekannten daraufhin ein Handy und Bargeld im geringen zweistelligen Bereich. „Mit der Beute flüchtete das Duo zu Fuß in unbekannte Richtung“, sagt die Sprecherin. Die Polizei fahndete nach eigenen Angaben sofort nach ihnen – allerdings ohne Erfolg.

Nach diesen Verdächtigen sucht die Polizei

Die Polizei bittet daher Zeugen, die Hinweise zu den Räubern haben, sich unter Telefon (05 11) 109 39 15 beim Polizeikommissariat Hannover-Limmer zu melden.

So werden die Verdächtigen beschrieben: Der erste Gesuchte ist etwa 1,85 Meter groß, schwarz, schlank und etwa 25 bis 30 Jahre alt. Er hat kurze dunkle Haare und einen Bart. Zum Tatzeitpunkt trug er ein dunkles T-Shirt, eine Jeansjacke und eine lange Stoffhose. Der zweite Tatverdächtige ist etwa 1,75 Meter groß, schlank und etwa im selben Alter wie sein Komplize. Er hat kurze Haare und trug bei dem Überfall eine helle Cap, eine schwarze Sonnenbrille, eine schwarze Bauchtasche, ein weißes T-Shirt, eine helle Jacke und eine dunkelgraue knielange Hose.

