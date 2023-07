Wetter

Nasser Start in die Woche: Es bleibt durchwachsen in Hannover und Niedersachsen

Wo ist der Sommer? Der Start in die Woche verläuft in Hannover und in ganz Niedersachsen in puncto Wetter relativ durchwachsen. Am Montag droht am Vormittag in der Region reichlich Regen, auch kann es Gewitter geben und recht windig werden.