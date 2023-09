﻿Managerschule Gisma zieht sich aus Hannover zurück

Kostenfrei bis 14:24 Uhr lesen

Polizei ermittelt noch

Vandalismus in Ricarda-Huch-Schule: Täter verspritzen Löschschaum nach Schulschluss

In der Ricarda-Huch-Schule in Hannover-List haben Unbekannte randaliert. Die Täter entleerten nach Schulschluss mutwillig mehrere Feuerlöscher auf den Fluren. Was war ihr Motiv?