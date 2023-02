﻿Hannover: Mando Diao rocken in der Stadtbahn

Sie haben 1,5 Millionen Platten verkauft und bestimmt schon 1500 Konzerte rund um den Globus gegeben: die Mitglieder der schwedischen Band Mando Diao. Nun haben die Stars in Hannover an einem ungewöhnlichen Ort ihre Hits wie „Dance with Somebody“ gespielt – in einer Stadtbahn. Wir sind bei der Aktion von Üstra und Radio 21 mitgefahren.

Hannover. Auf Booten haben sie schon des Öfteren gespielt, „in der Karibik, in Dänemark, Schweden und Norwegen“, zählt Björn Dixgård (41) auf. Aber ein Konzert in einer Stadtbahn? Das ist auch für den Frontmann der Band Mando Diao eine Premiere – „es kann nur eine gute Erfahrung werden“. Die Rocker aus Schweden sind gerade auf Promotour durch die Republik, klappern Radiostationen ab, spielen in dem Rahmen sogar ein paar exklusive Mini-Gigs.

Es ist eine Sonderfahrt, die mit Dixgård und seinem Bandkollegen Daniel Haglund (42) sowie 60 Gewinner-Fans an Bord am frühen Nachmittag des 25. Februar den Betriebshof der Üstra in Leinhausen verlässt. Mit an Bord durften nur diejenigen, die anstatt eines Fahrscheins ein rotes Bändchen am Handgelenk vorweisen konnten, Radio 21 hatte die begehrten Ticktes verlost. In der Bahn selbst sieht es auch nicht so aus wie sonst: Überall sind Kabel verlegt, Scheinwerfer, die Neonfarben erzeugen sind angebracht, ein Mischpult und Gitarrenständer stehen mittendrin. Dann legen Mando Diao auch schon los, starten ihr Set passenderweise mit ihrem Song „Stop the Train“.

Ausgelassene Stimmung: 60 Fans von Mando Diao feiern ihre Idole zwischen Leinhausen und HCVC und wieder zurück. © Quelle: Christian Behrens

Die Musiker haben während der Fahrt schnell den richtigen Halt für sich herausgefunden – breitbeinig. „Es ruckelt, aber ich mag das“, merkt Dixgård zwischendurch an, die Fans johlen und applaudieren. Spätestens nach dem dritten Song, mittlerweile hat die Bahn die Herrenhäuser Straße erreicht, ist die Stimmung grandios und das Gelächter laut, wenn Keyboarder Haglund das deutsche Wort „Straßenbahn“ in einem der Lieder platziert.

Video: Mando Diao spielen in der Stadtbahn Die schwedische Band Mando Diao hat am 25. Februar in Hannover ein Konzert der ganz anderen Art gegeben - nämlich in einer Stadtbahn. © Quelle: Hannoversche Allgemeine Zeitung

Bei einem Mix aus Sonnenschein und Schneeschauer bahnt sich der TW 3000 seinen Weg durch die U-Bahn-Stationen Königsworther Platz, Steintor, Kröpcke. Der 41-jährige Sänger bemerkt, dass es mittlerweile unterirdisch zugeht: „Sind wir umgestiegen?“, scherzt er, „fahren wir nach Schweden?“ Falsch. Nächste Station: HCC. Draußen laufen Passanten vorbei, schauen erstaunt in die Bahn und merken, dass das alles ist, nur nicht die reguläre Linie.

Coole Typen: Üstra-Mitarbeiter Dominik Heintz (Mitte) mit den Gründungsmitgliedern von Mando Diao Björn Dixgård (links) und Daniel Haglund. © Quelle: Christian Behrens

An Bord steigt die Stimmung immer weiter, die Handvoll Protec-Beamten haben Nachsicht, wenn die eine oder der andere auf die Sitze steigt, heute wird mal ein Auge zugedrückt. Für den Üstra-Angestellten Dominik Heintz (32) war der Trip ebenfalls alles andere als gewöhnlich: „Ich muss mich schon sehr konzentrieren“, gesteht er, einem regulärem Fahrplan folgt er schließlich nicht. „Aber es ist cool, mit Musik unterwegs zu sein“, so der 32-Jährige, der, wenn er denn sonst fährt, auf der „Döhren-Route“ unterwegs ist – heißt den Linien, 1, 2, 8. „Samstagabends ist es manchmal auch so laut.“

Im letzten Drittel des Konzerts geht es dann auch ganz schön zur Sache, Mando Diao geben bei ihren größten Hits wie „Gloria“, „Black Saturday“ und „Dance with Somebody“ noch mal alles, der Auftritt dauert mehr als eine Stunde, länger als geplant. „Genießt die Aussicht“, rufen sie den Fans mit einem Augenzwinkern zu, als die Stadtbahn entlang des Stöckener Friedhofs wieder in Richtung Betriebshof einbiegt. Die Musiker selbst konnten keinen richtigen Blick auf das Schloss Herrenhausen, die Uni oder den Kuppelsaal werfen, obwohl sie vor Fahrtantritt auf etwas Sightseeing spekuliert hatten. „So ist es ein Singseeing geworden“, sagt Dixgård am Ende.

Kam extra aus Berlin: Kathleen Cürten mit den Musikern Björn Dixgård (links) und Daniel Haglund. © Quelle: Christian Behrens

Noch während der Rückfahrt haben Mando Diao sich übrigens noch den Weg durch die Bahn gebahnt und mit allen, die wollten, ein Foto gemacht und Autogramme geschrieben. Sehr zur Freude von Kathleen Cürten (35), die extra aus Berlin angereist war. „Ich bin seit 19 Jahren Fan, habe schon einige Mando-Diao-Konzerte erlebt. Aber das hier war definitiv einmalig, ich bin ihnen noch nie so nahegekommen.“

Am Betriebshof in Leinhausen: Fans und Mitarbeitende von Radio 21 freuen sich über die fröhliche Fahrt. © Quelle: Christian Behrens

Die Idee für den Gig hatte übrigens Steffen Müller (66): „Wir freuen uns sehr, dass die Band auch Lust dazu hatte, ein Konzert in der Stadtbahn zu spielen“, sagt der Geschäfts­führer von Radio 21. Er verrät, dass die Mando Diao viel Leidenschaft für Nachhaltigkeit hegen und „damit auch ein Zeichen für den öffentlichen Nahverkehr legen“. Innerhalb von vier Wochen hat die Üstra alles für den außerplanmäßigen Auftritt der Jungs auf die Beine gestellt, „besser gesagt auf die Gleise gestellt“, so Sprecherin Katja Raddatz (45). Viel Arbeit und ganz viel Logistik wurden investiert, um das Event möglich zu machen. Ihr Kollege Heiko Rehberg (58) ergänzt: „Und nun haben wir die rollende Disko.“

Mal schauen, ob sich das vielleicht auch für die Zukunft etabliert, cool wäre es ja. Vielleicht auch wieder mit Mando Diao. Das neue Album der Indie-Rocker erscheint am 28. April.