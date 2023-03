Ein 34-jähriger Mann ist am späten Dienstagabend an der Hildesheimer Straße in Döhren erschossen worden. Vorausgegangen war ein Streit mit zwei Personen. Die Polizei sucht nun einen vermutlich jugendlichen Tatverdächtigen und seinen Begleiter. Der Hintergrund der Tat ist noch unklar.

