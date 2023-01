﻿Hannover: Mann hört Musik in fremdem Auto – das von der Polizei gesucht wird

Spontan Lust auf Musik: Ein Mann hat am späten Montagabend in Hannover in einem fremden Auto Platz genommen, um ein paar Songs zu hören. Dann verriegelte sich der Wagen plötzlich, der 42-Jährige saß fest. Die Polizei befreite ihn, verboten war seine Tat zwar nicht – etwas anderes dagegen schon.

Hannover. Diesen Fall hat die Polizei Hannover sicher auch noch nicht erlebt: Ein Mann hat sich am Montag nahe dem Hauptbahnhof einfach in ein fremdes Auto gesetzt, um darin Musik zu hören. Dann verriegelte sich der VW plötzlich, der 42-Jährige kam nicht mehr heraus. Als die Ermittler den Feststeckenden schließlich befreiten, gab es die nächste Überraschung: Der Wagen war zur Fahndung ausgeschrieben.

Der Reihe nach: Das Ganze ereignete sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft gegen 22.05 Uhr an der Fernroder Straße. „Dort war ein Passant auf einen panisch wirkenden Mann in einem abgestellten VW Caddy aufmerksam geworden“, sagt Sprecherin Kathrin Söfker. Der Zeuge verständigte also die Polizei. Die Beamten fanden schließlich heraus, dass der 42-Jährige sich im Vorfeld in den unverschlossenen VW Caddy gesetzt hatte, „um angeblich Musik zu hören“.

Musikhören in fremdem Auto nicht strafbar

Doch währenddessen habe das Auto sich plötzlich selbst verriegelt, der Insasse saß fest. „Die Einsatzkräfte schafften es im Zusammenwirken mit dem Mann, die Tür des Fahrzeugs zu öffnen“, sagt Söffker. Jedoch ist laut Staatsanwaltschaft unklar, wieso das dem 42-Jährigen nicht auch ohne fremde Hilfe gelang. Jedenfalls: „Eine Straftat lag nicht vor“, sagt Söfker. Gegen simples Musikhören – selbst in einem fremden Wagen – ist demnach nichts einzuwenden. Der 42-Jährige durfte anschließend gehen.

Routinemäßig überprüfte die Polizei aber auch den VW Caddy – und wurde auf andere Art fündig. „Das Auto wurde bereits vergangenes Jahr von einer Firma als unterschlagen gemeldet“, sagt Söfker. Der Besitzer habe die fälligen Raten der Haftpflichtversicherung nicht gezahlt, weshalb der Mietvertrag durch das Unternehmen gekündigt worden sei. Allerdings gab der 21-Jährige den VW daraufhin nicht zurück. Söfker: „Der Wagen wurde beschlagnahmt.“