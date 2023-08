Mann stößt 16-Jährige in Groß Buchholz vom Fahrrad – Wer hat die Tat beobachtet?

Kostenfrei bis 17:36 Uhr lesen

Tüftler bei Maker Faire in Hannover

In einem Keller in der Wedemark entsteht seit sechs Jahren der originalgetreue Nachbau des Cockpits einer Boeing 737-800. Youtuber Michael Schulz aus Bissendorf zeigt sein Projekt am 19. und 20. August auf der Maker Faire Ausstellung in Hannover.