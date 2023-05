﻿Streit in Hannovers Innenstadt eskaliert: Mann verletzt 18-Jährigen mit Messer

Kostenfrei bis 23:08 Uhr lesen

Konflikt am Marstall

Streit in Hannovers Innenstadt: Nach Angaben der Polizei nutzte einer der Kontrahenten ein Messer.

Am Donnerstagnachmittag ist ein Streit in der Hannovers Innenstadt aus dem Ruder gelaufen. Dabei stach ein 33-Jähriger einen 18-Jährigen in den Bauch. Dieser wurde im Krankenhaus versorgt, konnte es dann aber wieder verlassen.