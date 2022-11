﻿Mann verpasst bei Raucherpause den Zug – Rucksack mit Drogen fährt allein nach Hannover

11.000 Euro Schaden bei Unfall in Langenhagen: Seniorin verwechselt Gas und Bremse

Einen Schaden von rund 11.000 Euro hat eine Seniorin am Mittwoch, 9. November, in Langenhagen verursacht: Beim Rückwärtseinparken verwechselte die 70-Jährige die Bremse mit dem Gas und prallte mit ihrem Honda in einen VW Beetle.