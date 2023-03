﻿Liveticker: Der Hannover-Marathon läuft – Tausende feiern an der Strecke

Läuft in Hannover: Der Marathon lockt Sportbegeisterte auf die Strecke in Hannover.

Rund 20.000 Läuferinnen und Läufer sind heute beim Hannover Marathon auf der Strecke, Unzählige mehr feiern an der Strecke mit und feuern die Sportler an. Wir begleiten Hannovers größtes Sportereignis am Sonntag hier im Liveticker.

