﻿Hannover: Marburger Bund ruft Ärzte zum Warnstreik am Dienstag auf

Hannover. Der Marburger Bund hat Hunderte Klinikärzte in Niedersachsen zu einem ganztägigen Warnstreik am Dienstag, 9. Mai, aufgerufen. Davon betroffen sind in Niedersachsen rund 40 kommunale Krankenhäuser, darunter auch das Klinikum Region Hannover (KRH).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit Folgen: „Das Klinikum hat gemeinsam mit dem Marburger Bund eine Notdienstvereinbarung für den Streik am 9. Mai getroffen. Diese regelt, dass wir an den vom Warnstreik betroffenen Standorten im gemeinsamen Einvernehmen die Notfallversorgung sowie die Sicherheit unserer Patientinnen und Patienten gewährleisten“, sagt ein Sprecher: „Im Moment gehen wir davon aus, dass es bei planbaren und nicht dringlichen Untersuchungen und Eingriffen zu Verzögerungen oder Verschiebungen kommen kann.“

Vierte Verhandlungsrunde ohne Ergebnis

Viele Ärzte aus Hannover werden auch an der zentralen Kundgebung des Marburger Bundes in Frankfurt/Main teilnehmen. Die Medizinische Hochschule (MHH) ist nicht betroffen, weil es sich um einen Landesbetrieb handelt. Auch in der vierten Verhandlungsrunde Ende April habe die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeber (VKA) dem Marburger Bund kein diskussionswürdiges Angebot unterbreitet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Die VKA zeigt nach wie vor keine ernstzunehmende Bereitschaft mit uns zu verhandeln, geschweige denn ein konstruktives Angebot vorzulegen. Wir sind nicht bereit, dieses respektlose Spiel in der nächsten Verhandlungsrunde am 22. Mai fortzusetzen“, kritisiert Hans Martin Wollenberg, Vorsitzender des Marburger Bundes Niedersachsen. „Mit ihrer Blockadehaltung drängt uns die VKA erneut auf die Straße, auch wenn wir es uns sicher anders gewünscht hätten!“