Fünf Einbrecher überraschen Pflegerin – und stehlen Tresor einer Seniorin

Hannover. Es ist ein Fall besonders schweren Raubes: Fünf Einbrecher haben am Dienstag, 1. August, eine Seniorin im Stadtteil Marienwerder überfallen. Dabei hielten sie die Pflegekraft der Bewohnerin fest. Nach Polizeiangaben klingelten die Unbekannten gegen 17.20 Uhr an der Wohnungstür der Frau. Zu dieser Zeit war die Pflegerin der Seniorin im Haus am Westermannweg und öffnete die Tür.

Sogleich überwältigen die Einbrecher die Pflegekraft und hielten sie fest, während andere Täter einen Tresor mit Bargeld sowie Telefone an sich nahmen. „Die ältere Dame befand sich währenddessen in einem anderen Zimmer und bekam nach eigenen Aussagen nichts von dem Raub mit“, sagt Anne Wellhöner von der Polizei Hannover. Nach wenigen Minuten flüchteten die Männer mit der Beute in unbekannte Richtung. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Täter trugen Masken

Zu den Tätern liegt nur eine grobe Beschreibung vor: Sie sind etwa 1,60 bis 1,80 Meter groß und waren dunkel gekleidet. Während der Tat trugen die Männer Masken mit Sehschlitzen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, mit dem Kriminaldauerdienst Hannover unter Telefon (0511) 1095555 Kontakt aufzunehmen.

