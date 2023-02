﻿Hochzeit für Kurzentschlossene: Marktkirche Hannover bietet Trauungen am 23. 3. 23 an – in 23 Minuten

Kurzentschlossene können sich am 23. 3. 2023 in der Marktkirche Hannover das Jawort geben. Die Gemeinde bietet kirchliche Trauungen für Paare an, die sich an dem symbolträchtigen Datum spontan das Jawort geben wollen. Jede der individuellen Feiern soll 23 Minuten dauern.

Trauung bei Kerzenschein: Am 22. 2. 2022 gaben sich 15 Paare in der Marktkirche das Jawort.

Hannover. Früher gab es so etwas nur in Las Vegas, jetzt ist es auch in der Marktkirche möglich: Am 23. 3. 23 – das Datum ist für künftige Hochzeitstage leicht zu merken – können Paare dort kurzentschlossen heiraten. Sofern sie bereits standesamtlich getraut wurden, dürfen sie sich dann in der romantisch mit Kerzen beleuchteten Kirche auch vor dem Altar das Jawort geben.

„Im letzten Jahr war die Candle-Night-Trauung ein voller Erfolg“, sagt Stadtsuperintendent Rainer Müller-Brandes. Am 22. 2. 22 hatten sich 15 Paare in der Marktkirche trauen lassen. „Es ist egal, ob die standesamtliche Trauung ganz frisch oder schon Jahrzehnte her ist“, sagt Müller-Brandes, „der Wunsch, Gottes Segen für den gemeinsamen Lebensweg zu erhalten, ist das Entscheidende.“

„Jede Trauung ist persönlich gestaltet“

Dabei soll es nicht einen einzigen großen Gottesdienst mit einer Massentrauung geben. Vielmehr soll jedes Paar zwischen 18 und 22 Uhr eine individuelle Zeremonie bekommen. „Die Trauung ist persönlich gestaltet“, verspricht die Gemeinde. Neben Müller-Brandes werden auch die Pastoren Marc Blessing und Stephan Lackner die Trauungen durchführen – von denen jede stilecht 23 Minuten dauern soll.

Das Hochzeitspaar könne alleine, aber auch mit einigen Freunden oder vielen Gästen kommen. „Ausreichend Platz ist vorhanden, Kosten entstehen nicht“, verspricht die Gemeinde. Bei einem Vorgespräch könne alles persönlich geplant werden, heißt es. Für dieses ist keine zeitliche Begrenzung vorgesehen.

Um Anmeldung wird bis zum 10. März unter (05 11) 353 68 36 oder per Mail an kirche-im-blick@evlka.de gebeten.