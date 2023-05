﻿Nach Kirchenfensterstreit: Marktkirche schickt Hilfskonvoi in die Ukraine

Hannover. Manchmal kommt es anders, als man denkt. Seit Freitagmittag sind zwei mit Hilfsgütern vollgepackte Lkw unterwegs in die von Russland angegriffene Ukraine – bezahlt mit Spendengeld, das Putin-Freund Gerhard Schröder eigentlich zur Finanzierung des Lüpertz-Fensters in der Marktkirche eingeworben hatte. Vier Tage lang werden die Lastwagen zu ihrem Ziel, einem Waisenhaus in Poltawa, unterwegs sein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lüpertz-Fenster und Ukraine-Hilfe

Die Gemeinde will den Konflikt um das Spendengeld eigentlich nicht ständig thematisieren, aber trotzdem Haltung in der verfahrenen Situation zeigen. „Es war uns wichtig, das Spendengeld von der Person des Spenders zu trennen“, sagt Marktkirchenpastor Marc Blessing auf Nachfrage. Der Kirche gehe es darum, „ein Zeichen zu setzen, dass wir uns für Frieden und das Völkerrecht einsetzen“.

Das Thema ist viel diskutiert: Ex-Kanzler Gerhard Schröder hatte bei seinen Vorträgen rund 150.000 Euro für Hannovers zentrale Marktkirchengemeinde gesammelt. Vor fünf Jahren wurde beschlossen, dass damit ein 13 Meter hohes Buntglasfenster nach einem Entwurf des Künstlers Markus Lüpertz installiert werden solle.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schwarze Fliegen – nicht der einzige Konflikt

Das Reformationsfenster zeigt schwarze Fliegen – die Symbolik hat die Gemeinde gespalten und zudem Debatten über das Urheberrecht beim Nachkriegsumbau entfacht. Einem Gerichtsurteil von 2021 zufolge muss nun neben dem Fenster ein Erklärschild das Thema einordnen.

Umstrittenes Fenster: Markus Lüpertz und Gerhard Schröder in der Derix-Werkstatt vor dem fertig produzierten Fenster. © Quelle: DERIX GLASSTUDIOS

Als aber zwischenzeitlich Russland die Ukraine überfiel, erhielt der Konflikt um das Fenster neue Nahrung. Schröder distanziert sich bis heute nicht von seinem langjährigen Freund, Russlands Präsident Wladimir Putin, und wollte sich zudem von seinen angeblich hoch dotierten Posten bei den Energiekonzernen Gazprom und Roseneft lange nicht trennen. Auch wenn kein Cent der Spenden aus russischen Quellen stammte: Das Thema überschattete den Fensterstreit enorm.

Gemeinde zog Reißleine

Die Gemeinde zog schließlich die Reißleine und verhandelte mit allen Spendengebern darüber, das Geld in humanitäre Hilfe für Opfer des russischen Angriffskriegs zu nutzen. Einer sagte ab, es blieben 135.000 Euro. Rund 40.000 Euro davon werden jetzt für den Hilfskonvoi aufgewendet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Die zwei Fahrzeuge, darunter ein gebraucht gekauftes Rettungsfahrzeug, sind vollgeladen mit Hilfsgütern. Kirchenvorstand Martin Germeroth zählt auf: ein Inkubator für Neugeborene, mehrere Beatmungsgeräte, Tragen, Verbandsmaterial, Defibrillatoren, aber auch Windeln und mehrere Warmwasserboiler. Vieles sei gespendet worden, anderes verbilligt überlassen worden, sagt Germeroths Frau Ursula Jordan, die Russisch spricht und den Kontakt in die Ukraine hergestellt hat.

Krankenhaus Lochvitsya, Waisenhaus Poltawa

Primäres Ziel ist neben einem Krankenhaus in Lochvitsya auch ein Waisenhaus in Poltawa zwischen Kiew und Charkiw. „Viele Kinderheime und Waisenhäuser in der Ukraine sind evakuiert, aber in Poltawa leben viele Kinder mit psychischen Problemen – die kann man nicht so einfach in ungewohnte Umgebungen umziehen lassen“, sagt Jordan. „Bedrückend und ergreifend“ seien die Schilderungen über die Zustände dort, sagt Germeroth.

Hilfsgüter ins Krisengebiet: Die Marktkirchengemeinde sendet humanitäre Hilfe in die Ukraine. Im Wagen die Spediteure (v. li.) Andreas Sawatzki und Dominique Riege, vorne Marktkirchenvorstand Martin Germeroth und Pastor Marc Blessing. © Quelle: Nancy Heusel

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Den Transport managt der Laatzener Spediteur Andreas Sawatzki mit seiner Firma Logistik Service Gleidingen. Er ist mit einer Ukrainerin verheiratet und hat im Kreis seiner Firma weitere 2500 Euro Spendengeld gesammelt. Und er stellt den Lkw kostenlos, sodass die Gemeinde von dem frei werdenden Geld den gebrauchten Rettungswagen kaufen konnte, der in der Ukraine bleiben wird.

Rettungswagen wiegt 5 Tonnen

Der 5 Tonnen schwere Notfallwagen darf nur 80 Kilometer pro Stunde fahren. 2200 Kilometer lang ist die Strecke und mit deutschen Autobahnverhältnissen nicht zu vergleichen. „An einer Grenze können Sie durchaus mal zehn Stunden stehen, und viele Straßen im Osten haben aus unserer Sicht eher Schotterwegstandard“, sagt der 47-Jährige.

Flagge zeigen: Ukraine-Fahne vor der Marktkirche. © Quelle: Nancy Heusel

Das ursprünglich fürs Kirchenfenster vorgesehene Spendengeld werde etwa zur Hälfte für Hilfe in der Ukraine und zur Hälfte für Ukraine-Hilfe in Hannover verwendet, sagt Pastor Blessing. Unter anderem werde Traumabegleitung und ein Mittagstisch für Geflüchtete finanziert, Feriencamps für ukrainische Kinder und der Aufbau eines Kinderchors. Geplant sei der Aufbau einer Notunterkunft für ukrainische Frauen und Kinder in Kooperation mit dem Ukrainischen Verein Niedersachsen.

Kommt das Reformationsfenster 2023?

Der für den Reformationstag 31. Oktober vorgesehene Einbau des Lüpertz-Fensters steht derweil noch auf der Kippe. Die Gemeinde hat das Fenster vorfinanziert, das fertig in der Werkstatt steht. Es werde allerdings noch mit Künstler Lüpertz verhandelt, sagt Blessing. Zudem seien die Einbaukosten noch nicht finanziert.

HAZ