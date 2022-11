﻿Kunstwerk mit fünf fetten Fliegen: Marktkirche will umstrittenes Reformationsfenster im kommenden Jahr einbauen

Die Marktkirche Hannover will das umstrittene Reformationsfenster im kommenden Jahr einbauen. Bis zum Reformationstag am 31. Oktober soll das Kunstwerk installiert werden – allerdings sieht der Künstler Markus Lüpertz noch Gesprächsbedarf.

Hannover. Seit dem Bau der Nanas in den Siebzigern ist in Hannover kein Kunstwerk mehr so hitzig diskutiert worden. Jetzt steht fest: Das umstrittene Reformationsfenster soll im kommenden Sommer in der Marktkirche installiert werden. „Wir möchten, dass es am Reformationstag 2023 eingeweiht wird“, sagt Stadtsuperintendent Rainer Müller-Brandes.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Diese Entscheidung hat der Kirchenvorstand am Sonntag in einer nicht öffentlichen Gemeindeversammlung bekannt gegeben. Dem Vernehmen nach schlugen die Wellen dabei noch einmal hoch: „Der Kirchenvorstand hat diese Entscheidung über die Köpfe der Gemeindemitglieder hinweg getroffen“, monierte eine 75-Jährige nach der Sitzung.

Umstritten: Der Fensterentwurf des Künstlers Markus Lüpertz zeigt unter anderem eine stilisierte Luther-Figur. © Quelle: Benne

Bei dieser waren rund 50 Mitglieder anwesend – zu wenige, um beschlussfähig zu sein. Allerdings hätte auch ein Votum der Versammlung gegen das Fenster den Beschluss des Kirchenvorstands rechtlich nicht kippen können.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im kommenden Sommer soll es installiert werden: Die Marktkirche bekommt nach langem Ringen ihr Reformationsfenster. Links in der Montage sehen Sie es in voller Höhe. © Quelle: Moritz Frankenberg/M

Schröder in der Kritik

Um das Fenster, einen Entwurf des Künstlers Markus Lüpertz, gibt es seit Jahren heftige Debatten – unter anderem, weil es neben einer stilisierten Luther-Figur fünf dicke Fliegen zeigt. Vor einem Jahr hatte das Oberlandesgericht Celle nach langem juristischen Tauziehen entschieden, dass die Gemeinde das Fenster einbauen darf.

Dann jedoch kam der Krieg in der Ukraine – und damit geriet der Sponsor des Fensters in den Fokus: Altkanzler Gerhard Schröder hatte über die Vermittlung von Spenden maßgeblich für die Finanzierung des 150.000 Euro teuren Kunstwerks gesorgt. Wegen seiner russlandfreundlichen Haltung war er als Geldbeschaffer nun nicht mehr willkommen. Der Einbau des Fensters wurde auf Eis gelegt.

Luther und die Fliegen: Das Fenster ist bereits fertig produziert. © Quelle: Archiv

Die meisten von Schröder vermittelten Spenden wurden seither umgeleitet und kommen nun Menschen aus der Ukraine zu Gute – eine ironische Volte der Geschichte. "Es war uns wichtig, die Finanzierung des Fensters vom Bundeskanzler a. D. zu lösen", sagt Müller-Brandes. Unter anderem finanziert die Gemeinde mit den umgewidmeten Spenden eine Essensausgabe für Flüchtlinge und Sprachkurse für ukrainische Senioren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gemeinde braucht 135.000 Euro

Die Marktkirche hat das Fenster bereits bezahlt, das in den Räumen der hessischen Glasbaufirma Derix verwahrt wird. „Wir stehen nun vor der Herausforderung, etwa 135.000 Euro zu beschaffen“, sagt Müller Brandes. Die Gemeinde bemühe sich, Menschen zu finden, die das Projekt jetzt mit Spenden unterstützen, sagt Martin Germeroth, der Vorsitzende des Kirchenvorstands. Einige Personen hätten bereits signalisiert, dafür „namhafte Beträge“ zur Verfügung zu stellen.

Ein Foto aus der Zeit vor dem Ukraine-Krieg: Markus Lüpertz und Gerhard Schröder in der Derix-Werkstatt vor dem Fenster. © Quelle: Derix Glasstudios

Voraussichtlich soll im August oder September mit der Installation des Fensters begonnen werden, „Wir rechnen damit, dass diese sechs bis acht Wochen dauern wird“, sagt Kirchenvorsteherin Swantje Köhnecke. Da der Kitt der alten Fenster leicht asbesthaltig ist, dürfte deren Ausbau aufwendig sein.

Die Kritik am Fenster ist indes nicht verstummt: „Die Gemeinde ist nach wie vor gespalten“, sagt Daniel von dem Knesebeck, der eine Initiative gegen das Fenster gegründet hatte. Er fordert „vertrauensbildende Maßnahmen“, beispielsweise Dialogformate, um den Frieden wieder herzustellen.

Lüpertz fordert Gespräche

Der Künstler Markus Lüpertz will bei der Einweihung des Fensters am 31. Oktober gerne dabei sein. „Ich bin froh, wenn es kommt – obwohl ich angesichts all der Querelen vergnatzt bin“, sagt der 81-Jährige. Zudem sehe er noch Gesprächsbedarf: „Mein Honorar wurde noch nicht bezahlt“, sagt er. Ursprünglich habe er sich bereit erklärt, das Fenster für seinen Freund Gerhard Schröder zu gestalten – jetzt sei die Lage eine andere.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ob beziehungsweise wie viel Geld er für seinen Entwurf von Schröder verlangt hat, will Lüpertz nicht preisgeben. Auch zur Höhe etwaiger Forderungen an die Gemeinde will er sich nicht öffentlich äußern. „Ich habe viel aushalten müssen“, sagt der als exzentrisch geltende Künstler nur. „Ich erwarte, dass die Gemeinde mich anspricht.“ Es ist also nicht ausgeschlossen, dass der Kirchenvorstand noch ein paar unerwartete Hürden zu nehmen hat.