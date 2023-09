﻿Marode OSV-Tribüne: Sechs Wochen weiter unter Benutzung

Hannover. Bakterien und Fäulnis im Holz, Aufspaltungen in Trägerbalken und mit Fichte eine Holzart, die baurechtlich gar nicht hätte verwendet werden dürfen: Die rund 70 Jahre alte Holztribüne im Oststadtstadion vom OSV Hannover ist einsturzgefährdet und seit Ende vergangener Woche durch die Stadt gesperrt. Zwischen dem Ergebnis eines Holzgutachtens und der Sperrung liegen allerdings sechs Wochen, in denen die Tribüne weiter genutzt wurde: Knapp 40 Spiele hat der OSV in dieser Zeit im Stadion absolviert, darunter das Lokalderby in der Fußball-Landesliga gegen Niedersachsen Döhren am 13. August – vor rund 250 Zuschauern.

Aus dem Holz-Gutachten geht hervor, dass die Tribüne zwischen dem 3. Juli und 7. Juli in Augenschein genommen worden war. Am 20. Juli hatte der Gutachter seiner Expertise dann fertig erstellt. Spätestens seit diesem Zeitpunkt steht also fest, wie schlecht der Zustand der Holztribüne aus den 1950er-Jahren ist, die einst im Stadion „Rote Erde“ von Borussia Dortmund gestanden hat und 1972 beim OSV aufgebaut worden ist. Hat die Stadt es versäumt, die Tribüne umgehend zu sperren?

Stadt liegt Holzgutachten seit dem 25. Juli vor

Die Stadtverwaltung bestätigt, dass das Gutachten des Holzsachverständigen am 25. Juli, also fünf Tage nach der Anfertigung, bei ihr eingegangen ist. „Nach sehr intensiver Prüfung und Auseinandersetzung mit den Inhalten des Gutachtens kam die Verwaltung Anfang August zu dem Ergebnis, dass die Aussagen des Gutachters aus Sicht der Verwaltung nicht ausreichen, um eine so weitgehende und für den Verein schwerwiegende Maßnahme wie die Sperrung der Tribüne zu ergreifen“, teilte Stadtsprecher Udo Möller mit.

Deshalb, so die Stadt, sei der Gutachter um eine Aussage gebeten worden, ob aus seiner Sicht die Tribüne trotz der Mängel nutzbar sei oder gesperrt werden müsse. Diese Aussage zu treffen, sei der Gutachter nicht bereit gewesen. Deshalb sei ergänzend ein Statiker zur Beurteilung hinzugezogen worden. „Die Stellungnahme des Statikers ist bei der Verwaltung am 6. September eingetroffen“, sagt der Stadtsprecher. Aufgrund dieser Stellungnahme sei der Verein dann am darauf folgenden Tag, am 7. September, aufgefordert worden, die Tribüne zu sperren. Der OSV bestätigt das. Seit den Nachmittagsstunden des 7. Septembers ist die Holztribüne mit rot-weißem Flatterband gesperrt.

Pures Glück für den Verein, dass nichts passiert ist?

Frank Dölle, Vorstandsmitglied beim OSV Hannover, sagt, dass der Verein umgehend die Tribüne gesperrt hätte, wenn er schon vorher vom Zustand erfahren hätte – auch ohne Anordnung, denn: „Der Vorstand wäre in der Haftung gewesen, wenn etwas passiert wäre.“ Man könne von Glück reden, dass nichts passiert sei. Er meint damit auch ein Jugendfußballturnier, das der OSV im Oststadtstadion am 24. Juni mit 20 Team ausgerichtet habe. „An diesem Tag waren rund 500 Kinder, Jugendliche und Erwachsene gleichzeitig auf der Tribüne“, so Dölle.

Inzwischen steht fest, dass die historische Tribüne gar nicht mehr genutzt werden darf. Für die 100-Jahr-Feier des OSV am 1. Oktober im Oststadtstadion sucht der Verein aktuell nach einem Ersatzort für die Bewirtung und Betreuung der zahlreichen VIP-Gäste, die auf der Tribüne vorgesehen war und die sich zu diesem Tag angekündigt haben, darunter Vertreter vom DFB und aus der Stadtgesellschaft. Im Gespräch ist die Anmietung eines Festzeltes. Abgesagt werden musste ein Freundschaftsspiel gegen Bundesligist VfL Wolfsburg für Mitte Oktober wegen der nunmehr fehlenden Zuschauer-Tribüne.

