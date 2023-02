﻿Ein Test: Kiosk am Maschsee in Hannover setzt auf Mehrwegverpackungen – doch zieht die Kundschaft mit?

Der Maschsee-Kiosk am Nordufer in Hannover setzt jetzt komplett auf umweltfreundliche Mehrwegverpackungen – und erntet bei der Kundschaft eher gemischte Reaktionen.

Hannover. Es sei ein Experiment, sagt er: „Wir bieten unsere Produkte jetzt vier Wochen lang ausschließlich in Mehrwegverpackungen an – ohne Ausnahme!“ Stefan Herzlieb steht vor seinem Kiosk am Nordufer des Maschsees. Im Jahr 2018 hat er den „Anleger Nord“ am Fuße des Fackelläufers von der Stadt gepachtet. „Wir haben von Anfang an auf saisonale und regionale Produkte gesetzt“, sagt der 38-Jährige. Bei ihm gibt es Bier aus der Südstadt und Milch aus der Wedemark.

Mit seinem Mehrweg-Test geht der Gastronom jetzt jedoch ein gewisses Wagnis ein. „Wir haben schon vor der Pandemie Einwegverpackungen möglichst vermieden“, sagt er. In der Corona-Zeit sei das aus Hygienegründen nicht möglich gewesen. Doch jetzt serviert er Suppe und Pizza konsequent auf Porzellantellern, Getränke werden in Gläsern oder Tassen gereicht. Und den Kaffee zum Mitnehmen gibt es im sogenannten Recup-Becher, bei dem 1 Euro Pfand fällig wird. „Einwegverpackungen sind einfach nicht mehr zeitgemäß“, sagt er.

Für sie gibt es Tausende Annahmestellen in Deutschland: die wiederverwendbaren Recup-Becher. © Quelle: Villegas

Ein Lackmustest für Mehrweg

Eine neue gesetzliche Regelung sieht vor, dass Gastrobetriebe ab einer bestimmten Größe zusätzlich zu Einweg- auch Mehrwegverpackungen anbieten müssen. Sein kleiner Kiosk falle gar nicht unter die Regelung, sagt Herzlieb. Doch der „Anleger Nord“ gehe sogar noch darüber hinaus, indem er ausschließlich auf Mehrweg setze. „In der vierwöchigen Testphase wollen wir sehen, wie die Gäste es annehmen“, sagt der Gastronom, „wir würden gerne dabei bleiben.“

Sie gibt am Maschsee-Kiosk wiederverwendbares Geschirr aus: Beatriz Gonzaga arbeitet im „Anleger Nord“. © Quelle: Villegas

Gerade an diesem Standort ist der Versuch eine Art Lackmus-Test für die Bereitschaft der Verbraucher, das Mehrwegsystem zu akzeptieren: Hier gibt es viel Laufkundschaft, zahlreiche Ausflügler ziehen mit Bechern in der Hand weiter – wenn die Umstellung hier gelingt, kann sie überall gelingen.

En Euro Pfand für den Becher, ein weiterer Euro Pfand für den Deckel: die Recup-Becher setzen auf das Mehrwegsystem. © Quelle: Villegas

Herzliebs Mitarbeiterin Beatriz Gonzaga füllt zwei Recup-Becher mit Kaffee und reicht sie zwei Kunden hinaus. Deren Begeisterung hält sich allerdings in Grenzen: „Wenn ich mich jetzt vom Kiosk wegbewege, habe ich unfreiwillig einen Becher für einen Euro gekauft“, sagt einer von ihnen. In anderen Ländern sei man beim Umweltschutz weniger rigide, sagt der andere.

Kunden reagieren teils verhalten

„Man ist schon gezwungen, mit dem Becher in der Umgebung zu bleiben – aber für die Umwelt ist es doch gut“, meint hingegen Arnaud Ngouoko, der sich ebenfalls gerade einen Kaffee gekauft hat. Auch die 13-Jährige Lani Herrmann, die mit ihrer Mutter am Maschsee unterwegs ist, findet die Idee gut: „Weil die Becher Pfand kosten, werden sie nicht achtlos weggeworfen“, sagt sie. „Außerdem trinkt es sich aus ihnen besser als aus Pappbechern – und man kann sie in vielen Cafés abgeben.“

„Für die Umwelt ist es gut“: Arnaud Ngouoko sieht die Mehrweg-Offensive des Kiosks positiv. © Quelle: Villegas

Tatsächlich gebe es in Deutschland 20.000 Annahmestellen für Recup-Becher, sagt Herzlieb. An seinem Kiosk hat er eine Karte ausgehängt, die allein 21 in der Nähe des Maschsees zeigt. Dennoch seien die ersten Reaktionen der Kundschaft auf die Mehrweg-Offensive eher durchwachsen gewesen.

„Aus ihnen trinkt es sich besser als aus Pappbechern“: Lani Herrmann mit ihrer Mutter Arite. © Quelle: Villegas

„Am ersten Tag wollten etwa 60 Prozent unserer Kunden das nicht“, sagt er, „danach wurde es etwas besser.“ Vielleicht brauche es einige Zeit, bis die Menschen sich auf das neue System eingestellt hätten. Nach der vierwöchigen Probefrist im besonders umsatzstarken Monat März wolle er je nach Resonanz der Kundschaft entscheiden, wie es weitergeht, sagt Hartlieb: „Wir sind noch am Anfang.“