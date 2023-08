Skulpturen, Strandbad, Sonnenuntergänge: Der Maschsee ist Hannovers Lieblings-Erholungsort. Aber kennen Sie auch seine Geschichte? Was bedeuten die Skulpturen? Und wie groß ist das Gewässer eigentlich genau? Hier kommen alle Infos.

Hannover. Der Maschsee gehört zu den beliebtesten Ausflugszielen in Hannover. Ob im Sommer oder im Winter – hier ist immer was los. Doch was kann man rund um den 2,4 Kilometer langen See eigentlich alles machen, und wie ist er überhaupt entstanden?