﻿Der Maschsee in Hannover ist an einigen Stellen zugefroren – auf das Eis darf man noch nicht

Der Maschsee und andere Gewässer in Hannover und Umgebung sind teilweise zugefroren. Das Eis ist aber noch nicht sicher, aktuell besteht Lebensgefahr beim Betreten. Doch der Winter fängt gerade erst an.

Hannover. Eine schneebedeckte Eisschicht überzieht den Maschsee. Seit einigen Tagen klettert das Thermometer nicht über die Null-Grad-Grenze, auch kommende Woche soll es kalt bleiben. Da mag die Vorfreude auf ein Eisvergnügen mitten in der Stadt steigen, doch Vorsicht, denn der Schein trügt: Das Eis trägt nicht, wer das gefrorene Gewässer betritt, begibt sich in Lebensgefahr.

Das Eis ist zu dünn und auch nicht flächendeckend

„Derzeit weist der Maschsee noch keine deckende Eisfläche auf, am Strandbad baden noch die Enten“, sagt Olja Yasenovskaya, Sprecherin der Stadt Hannover. Solange der See noch nicht komplett gefroren ist, können auch keine Messungen zur Dicke des Eis gemacht werden. Erst wenn die Eisschicht durchgehend mindestens 13 Zentimeter tief gefroren ist, gibt die Stadt den Maschsee zum Betreten frei. Eine rot-weiße Flagge mit Stadtwappen am Nord- und Südufer signalisiert dann die Freigabe. Aktuell warnt die Stadt davor, zugefrorene Gewässer in Hannover zu betreten. „Wer gegen das Verbot verstößt, begibt sich in Lebensgefahr“, sagt Yasenovskaya.

Klarer Himmel, Minusgrade und Eisschollen: So sah der Maschsee am Montag aus. © Quelle: Rainer Droese

Akute Lebensgefahr durch Ertrinken

Der Sprecher der Feuerwehr Hannover Michael Hintz betont ebenfalls, dass die Eisdecke aktuell zu dünn ist. „Das Eis ist absolut noch nicht tragfähig. Bei Betreten besteht akute Lebensgefahr. Wir warnen ausdrücklich davor“, sagt Hintz. In Hannover wird lediglich der Maschsee von den städtischen Behörden freigegeben, ergänzt der Feuerwehrsprecher. Kleinere Seen und Teiche werden nicht überwacht. Entsprechend gibt es keine sichere Auskunft darüber, ob das Eis auf den Gewässern in Hannover und Umgebung sicher zum Betreten ist.

Auf spielende Kinder und Hunde achten

Die Feuerwehr weist darauf hin, dass bei einem Einbrechen auf dem Eis der menschliche Körper in dem sehr kalten Wasser extrem schnell auskühlt. „Die betroffene Person ist in wenigen Minuten bewegungsunfähig und droht zu ertrinken“, so die Sprecherin der Stadt. Die Stadt bittet Erwachsene, Kinder auf die Gefahren und das Verbot aufmerksam zu machen. „Gleiches gilt natürlich auch für Hunde“, sagt Yasenovskaya.

Damit ein Gewässer tief genug zufriert, muss es konstant Temperaturen unter dem Gefrierpunkt haben. Mindestens bis Sonntag soll es in der Region Hannover auch tagsüber 0 Grad haben, in der Nacht fallen die Temperaturen auf – 6 bis – 8 Grad, sagt Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met. „Montag ist aber schon wieder Tauwetter“, sagt Jung. Das wird knapp, so der Meteorologe. Doch der Dezember war „ungewöhnlich“ kalt. „Seit 2010 hatten wir keinen so kühlen Dezember mehr, obwohl Wettermodelle wieder einen zu warmen Winter vorausgesagt haben“, sagt Jung. „Die Zeit des Hochwinters kommt noch, damit stehen die Wahrscheinlichkeiten gar nicht so schlecht.“ Zuletzt stimmten die Wetterbedingungen zum Schlittschuhlaufen auf dem Maschsee in den Jahren 2009 und 2012.