﻿Nach Eilentscheidung zum Maschseefest: So geht es jetzt weiter

Hannover. Mit der Eilentscheidung zum Maschseefest ist die Klage einer Anwohnerin vor dem Verwaltungsgericht Hannover formal noch nicht zu Ende. Gegen den Beschluss des Verwaltungsgerichts kann eine Beschwerde eingelegt werden. Ob dies passiert, blieb am Mittwoch offen. Klägerin-Anwalt Hanns-Christian Fricke sagt: „Die Ausführungen des Gerichts überzeugen uns nicht. Die zentrale Frage, ob die Lärmrichtwerte in Höhe von 55 db(A) bis 2 Uhr morgens zulässig sind, hat das Verwaltungsgericht im Eilverfahren nicht geprüft.“

Parallel dazu gibt es noch ein Hauptsacheverfahren in Sachen Lärmauflagen zum Maschseefest. Dies könnte als sogenannte Fortsetzungsfeststellungsklage fortgeführt werden. Bei diesem Verfahren würde das Gericht dann eine detaillierte und umfängliche Prüfung der Lärmschutzauflagen vornehmen. Sollte das Gericht die Lärmauflagen in ihrer Gesamtheit dann doch für nicht rechtens halten, hätte dies Auswirkungen auf das Maschseefest 2024 mit dann neuen Lärmrichtlinien. Genauso gut kann es aber sein, dass die Klägerin nach dem Beschluss im Eilverfahren ihre Klage zurückzieht.

Richter stellen keine übermäßige Lärmbelastung fest

Eine Anliegerin hatte gegen die Landeshauptstadt geklagt, die das Maschseefest jedes Jahr mit Lärmschutzauflagen genehmigt. Die Frau fühlte sich dennoch vom Lärm in ihrer Nachtruhe beeinträchtigt. In einem Eilantrag forderte ihr Anwalt Hanns-Christian Fricke das sofortige Ende der Veranstaltung. Dies lehnte die 7. Kammer des Verwaltungsgerichts gleich aus mehreren Gründen ab.

Zum einen gebe es keine „ernstlichen Zweifel an der Rechtmäßigkeit der erteilten Erlaubnis“ der Stadtverwaltung. Zum anderen stellten die Richter keine übermäßige Lärmbelastung fest. Darüber hinaus seien das Interesse der Klägerin auf nächtliche Ruhe und die wirtschaftlichen Interessen von Veranstaltern und Gastronomen des Maschseefestes gegeneinander abgewogen worden – zugunsten des Festes. „Eine vorzeitige Beendigung des Maschseefestes oder auch nur Teilen des Festes wäre mit erheblichen Umsatzeinbußen verbunden und würde die Wirtschaftlichkeit der Veranstaltung gefährden, was eine erneute Durchführung in den künftigen Jahren in Frage stellen würde“, hatte das Gericht mitgeteilt.

„Veranstaltung schärft touristisches und kulturelles Profil“

„Die Veranstaltung ist sowohl für die Stadt als auch die gesamte Region Hannover wegen der hohen Besucherzahlen aus wirtschaftlicher Sicht besonders bedeutend“, erklärten die Richter weiter. „Überdies schärft sie das touristische und kulturelle Profil und hat als Deutschlands größtes Seefest Strahlkraft weit über die Grenzen Hannovers hinaus.“ Das Maschseefest läuft noch bis Sonntag.

