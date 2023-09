Großstörung bei der Üstra am Mittwoch: Aufgrund mehrerer Kabelbrände können die Stadtbahnen der Linien 1, 2 und 8 in südlicher Fahrtrichtung nur noch bis zur Dragonerstraße fahren. Die Feuerwehr ist im Tunnel im Einsatz, ein Schienenersatzverkehr kann nicht eingerichtet werden.

Hannover. Die Stadtbahnlinien 1, 2 und 8 der Üstra sind am Mittwochvormittag von einer massive Störung betroffen. An unterschiedlichen Stellen hat es in Versorgungsschächten aus bisher noch ungeklärter Ursache Kabelbrände gegeben. Die Feuerwehr ist an den Stationen Peiner Straße und Altenbekener Damm sowie an der Rampe zum Altenbekener Damm im Einsatz.